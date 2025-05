Itt az újabb segélykiáltás, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt is tönkreteheti a Fidesz átláthatósági törvénye

támogatás;veszély;felhívás;Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány;átláthatósági törvény;

2025-05-22 22:09:00 CEST

„Ki segít annak az osztályfőnöknek, akinek a 13 éves diákja öngyilkosságról ír chaten a barátaival? Kihez tud fordulni az a 16 éves lány, akinek a barátnőjét egy tanár szexuálisan zaklatja?” – teszi fel a kérdést a megszűnés árnyékában a civil szervezet.

„Évek óta egyre nagyobb nyomás alatt dolgozunk. Most azonban valódi veszélybe került a működésünk” – posztolta Facebook-oldalán a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kvázi segélykiáltásként és figyelemfelhívásként, hogy a fideszes Halász János által a múlt héten benyújtott átláthatósági törvény javaslata az általa végzett munkát is érinti. Úgy tűnik, ez az érintés fatális lehet, a közlemény legalábbis azt állítja, hogy a listázott szervezeteket érintő szigorításoknak köszönhetően a Hintalovon Alapítvány megszűnhet: „Nem gyűjthetnénk 1 százalékot jövőre, megnehezítenék az adományozást és akadályoznák az uniós pályázati forrásainkat” – ismeri el a civil szervezet azt, ami nem bűn, hanem pályázat, vagyis hogy a valóban nélkülözhetetlen tevékenységéhez külföldi támogatást is kap.

„Nem vagyunk országos média, nem vagyunk nagy és hangosan kampányoló civil szervezet, nem képviselünk Magyarországon nemzetközi civil szervezetet. Viszont szükség van a munkánkra, mert szükség van a gyermekjogokra, és olyan szakemberekre, akik bármilyen ügyről is van szó, a gyerekek érdekeit tartják szem előtt” – hangsúlyozza a közlemény.

A civil szervezet a honlapján arra is kitért, hogy a Hintalovon Alapítvány már márciusban felkerült a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára – csak azért, mert uniós támogatást nyert egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektre. – Most újabb lista van készülőben, és ha felkerülünk erre a listára, az ellehetetlenít mindent, amit eddig felépítettünk – teszi hozzá a hozzá, azt is bemutatva, hogy mit jelent mindez a gyakorlatban.

„Ha a nevünk felkerül a listára:

Nem gyűjthetünk 1 százalékot 2026-ban.

Jelentősen megnehezítik az adományozást: minden adományozónak nyilatkoznia kellene, hogy az adománya nem külföldi forrásból származik.

Csak a NAV jóváhagyásával juthatunk külföldi pályázaton elnyert pénzhez.

Ha a nevünk nem kerül fel a listára:

Az együttműködő partnereink, médiumok, más civil szervezetek rákerülhetnek – ami ugyanúgy megnehezíti a működésünket.

Nem tudhatjuk, mikor kerülünk sorra. Ez a bizonytalanság megterhelő, ellehetetleníti a tervezést, és hatással van a gyerekekért végzett munkánkra”

– hangzik a Hintalovon alapítvány elég lesújtó következtetése. Felhívásában a Hintalovon Alapítvány a támogatóinak azt üzeni: „Most jobban szükségünk van a segítségetekre, mint valaha! Támogass minket, hogy továbbra is kiállhassunk a gyerekjogokért!”

„Ki segít annak az osztályfőnöknek, akinek a 13 éves diákja öngyilkosságról ír chaten a barátaival? Kihez tud fordulni az a 16 éves lány, akinek a barátnőjét egy tanár szexuálisan zaklatja? Ki segít annak a járókelőnek, aki azt látja a buszmegállóban, hogy egy anya üvöltözve veri a 2 éves kislányát? Ki tud tanácsot adni annak az iskolapszichológusnak, akinek egy iskolai zaklatást kell kezelnie? Kinek szóljon az a felnőtt, akinek a szomszéd gyerek elmondja, hogy rendszeresen bántalmazzák a szülei? Mi marad nélkülünk? – Kimondás helyett elhallgatás, észrevétel helyett vakság, meghallgatás helyett süketség, válaszok helyett kérdések, biztonság helyett bizonytalanság” – fogalmaz a Hintalovon Alapítvány.