Akad még egy 50 milliárd forintos tétel Matolcsy Ádám barátai, Somlai Bálint és Száraz István környékén

Van néhány kérdőjel a történetben.

Gigantikus kötvénykibocsátásra bukkant Somlai Bálint cégénél a 24.hu. A lap számára az volt feltűnő, hogy miközben Matolcsy Ádám legendás baráti köre oszlopos tagjának cége, a Raw Development Kft. tízmilliárdokat szerzett a Matolcsy György vezette jegybank megrendelésein, a cég mintha eladósodott volna. A szálak Matolcsy Ádám másik barátjához, Száraz Istvánhoz vezetnek.

A lap felidézi, hogy ha valaki igazán nagyot repülőrajtolt teljesítményében, az a Somlai-féle Raw Development volt: 2018-ban jelent meg a cégnél Somlai, s bár 2019-ben még „csak” 1,8 milliárd forint árbevételt értek el és a nyereség is 240 millió forint környékén maradt, 2020-tól mesébe illő felívelés következett: 2020-ban már több mint 15 milliárd, 2021-ben pedig közel 60 milliárd forintnyi bevételt produkált a cég, s a 2023-ig tartó négy éves periódusban összesen 146 milliárd forint folyt be, miközben csaknem 22 milliárd forint nyereséget hoztak össze adózás után. A robbanásszerű növekedés épp azzal esett egybe, hogy a Raw Development sorra kapta a Matolcsy György vezette jegybanktól a gigantikus felújítási munkákat, amelyek esetében olykor az a kérdés is felmerült, hogy egyáltalán van-e szükség rájuk.

A 24.hu most egy furcsa, 50 milliárd forintos kötvénykibocsátást talált.

Hogy ki jegyezte le a kötvényeket 2020-ban és mire kellett a kibocsátásból származó 50 milliárd, azt nem tudni, a lap ugyanis sem Somlaitól, sem az MNB-től nem kapott választ az erre vonatkozó kérdéseire.

Az viszont tudható, hogy a kötvénykibocsátással párhuzamosan brutális tőkeemelés történt a Száraz István érdekeltségébe tartozó Dry Real Estate Zrt.-ben.

A 2020-as beszámolóból kiderült, hogy a Raw Development 1,96 százalékos részesedést szerzett a Dry Real Estate-nél, 49,85 milliárd forintért. Hogy azonban ez az összeg valóban meg is jelent-e a cégnél, az már nem bizonyos, olyan megoldást választottak ugyanis, amelynek értelmében az alaptőkében 100 ezer forint jelenik meg, a többi a tőketartalékba megy. E 100 ezer forint befizetését a Tiborcz István érdekeltségében lévő Gránit Bank igazolta is, a csaknem 50 milliárdos tételnek viszont a cégiratok közt nincs nyoma.

Nem világos az sem, hogy ekkora pénzek mellett a Somali-féle cég miért elégedett meg ilyen alacsony tulajdoni hányaddal, ugyanakkor Somlai Bálint kapott egy törzs- és egy osztalékelsőbbségi részvényt azzal, hogy igényt tarthat az osztalék 99 százalékára 2031-ig, vagy amíg el nem éri a kifizetés a 75 milliárd forintot.

Somlai Bálintról a Telex írta meg a közelmúltban, hogy zárolták a bankszámláját. Hogy magán, vagy céges számláról van-e szó, azt viszont azóta sem tudni, mint ahogy azt sem, hogy a zárolás összefügg-e az Állami Számvevőszék feljelentésével és így a Matolcsy-féle jegybanki botránnyal, amely az MNB brutális, több száz milliárdos vagyonvesztéséről szól.