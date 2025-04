Hová tűnt az MNB érmegyűjteménye?

Matolcsy György jegybankelnök különös fóbiáiról beszámolt már a Népszava. Egyebek mellett megírtuk, hogy megváltoztatta a Magyar Nemzeti Bank címét is, mert irtózik a 8-as számtól. Emellett a magántestőrséget is alapító elnök a „közönséges” civileket sem viseli el, ezért záratta be a látogatóközpontot. Hogy ennek anyaga hová tűnt, senki nem tudja, pedig milliárdos értékekről van szó.