Több száz károsultja lehet egy Mészáros Lőrinc bankjánál történt csalássorozatnak

2025-05-23 15:28:00 CEST

Az MBH Bank jelen állás szerint nem akar kártérítést adni, arra hivatkoznak, hogy a károsultak maguk hibáztak. Csakhogy nem ez a helyzet.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank több száz ügyfelét, többnyire magánszemélyeket, egyesületeket és cégeket ért hatalmas veszteség, főként az utóbbi két hónapban - írta meg a 24.hu.

A lap szerint az érintettek száma 600 körül járhat, megkárosításuk ugyanolyan forgatókönyv szerint zajlott, a tudtuk nélkül végeztek banki műveleteket, ez azonban elvileg lehetetlen. A Mészáros-bank rendre elhárította a károsultak panaszait azzal, hogy „súlyos gondatlanságukkal hozzájárulhattak a tranzakciókhoz”, csakhogy az érintettek nem érzik úgy, hogy hibáztak volna.

A 24.hu-t több károsult is megkereste, a beszámolók szerint abszurd fordulatokkal tűzdelt történet keretében károsították meg őket súlyosan, tudtuk és felhatalmazásuk nélkül utalva el hatalmas összegeket az MBH-s számlájukról. A pórul jártak egyike a több mint 25 éve működő H2O Sportegyesület, amely arról számolt be a lapnak, hogy 2025. április 11-én ismeretlen elkövetők több mint kétmillió forintot utaltak el a számlájukról, amely miatt nemcsak a klub működése került veszélybe, de kérdések merültek fel a banki biztonsággal kapcsolatban is. Hámori Zsuzsanna szinkronúszó, az egyesület elnöke a lapnak elmondta, az online utalás náluk szigorú keretek között történik, könyvelő vagy a pénzügyi vezető felügyelete alatt.

Ez történt akkor is, amikor kvázi kirabolták őket: a szokott módon megadták a belépési adatokat, ám csak addig jutottak, hogy az oldal jelezte, az azonosítás folyamatban van. Nem sikerült belépniük, sem utalniuk, ellenben 3 óra múlva érkezett a banktól egy értesítés, hogy a NetBankár felületüket letiltották gyanús utalások miatt. Azonnal felhívták a bankot és kiderült, hogy hét utalással 2,07 millió forintot utalt el valaki a számlájukról. Az utalásokat nem ők kezdeményezték, nem is járultak hozzá, így kérték, hogy a pénzüket utalják vissza - szögezte le az egyesület. Kérték a bankot arra is, hogy tiltsa le a fiókot, és még aznap feljelentést tettek a rendőrségen, ám amikor néhány nap múlva megnézték, hogy le van-e tiltva a fiók, kiderült, hogy nincs.

Az ügyben beadott panaszra az MBH 15 nap után válaszolt. E szerint arról szólt, hogy nem jár kártérítés, mert az egyesület a hibás, ugyanis hozzáférést adott csalóknak, hogy mobilapplikációjukn keresztül utalhassanak. Csakhogy H2O Sportegyesület azt állítja, nem történt ilyesmi, nincs is mobilapplikációja, nem adott hozzáférést senkinek.

A károsultanak mostanra egy több mint 600 tagot számláló Facebook-csoportja van. Itt kiderült az is, hogy az MBH-tól jellemzően mindenki ugyanazt a kifogást kapta válaszul arra, hogy miért nem jár kártérítés. Ezért a csoporttagok elkezdték összegyűjteni, hányan és milyen módon károsultak, illetve mennyi pénzük veszett el. Az már most biztos, hogy az okozott kár százmillió forint felett jár.