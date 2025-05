A lemondó KDNP-s elnökségi tag szerint árulónak nevezték és fenyegették, amiért egyszer véletlenül kedvelte Magyar Péter Facebook-posztját

KDNP;Semjén Zsolt;Gaal Gergely;Magyar Péter;Partizán;lájkolás;

2025-05-24 05:00:00 CEST

Gaal Gergely azt állítja, megüzenték neki a családján keresztül, hogy ha a sajtóhoz fordul, akkor korrupciós ügybe fogják keverni.

A Partizán vendége volt péntek délután Gaal Gergely, aki csütörtökön lemondott a KDNP országos elnökségi tagságáról, az erről szóló videójában pedig erős kritikát fogalmazott meg a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által vezetett kisebbik kormánypárt vezetésével szemben.

A 24.hu szemléje szerint Gaal Gergely az élőben közvetített interjú elején azt állította, hogy a pártnak több ezer fős tagsága van. A KDNP egyik problémájának pedig éppen azt nevezte, hogy a párt tagsága ennek ellenére nem látható az országos politikában.

Van egy történelmi párt, mi magunk is büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyetlen világnézeti párt, és igazából nem tud rólunk semmi a közvélemény, mintha el lennénk tűnve, mintha valakinek az árnyékában lennénk

– mondta. Hozzátette, egyelőre csak a KDNP elnökségéből távozott, párttagságát megtartotta. Amikor Gulyás Márton arra kérte a politikust, hogy fejtse ki, mit értett a lemondását magyarázó csütörtöki videójában az alatt, hogy a KDNP vezetése „eltorzult”, azt felelete: a vezetést az elmúlt években egy nagyon szűk csoport tartja kézben, nevesen Semjén Zsolt elnök, Latorczai János, az Országos Választmány elnöke és a fia, Latorczai Csaba ügyvezető alelnök.

Majd arról beszélt, hogy a KDNP tavaly decemberi tisztújításakor megkereste Semjén Zsoltot, hogy a párt egyik alelnöke lehessen, mert erre sokan bátorították. Elmondása szerint a pártelnök erre azt mondta, hogy „szó sem lehet róla”, és szűk körben árulónak nevezte, amiért kapcsolatban maradt az Európai Néppárthoz kapcsolódó pártalapítványokkal. Mint ismert, 2024 májusáig a KDNP is tagja volt annak az Európai Néppártnak, amelyhez a Tisza Párt csatlakozott az EP-választások után.

A másik vád, amiért állítása szerint árulónak nevezték, hogy véletlenül nyomott egy kedvelést Magyar Péter egyik posztjára a Facebookon. Azt mondta, ezután egyik ismerőse perceken belül jelezte neki, hogy „vigyázzon”, amiért lájkolta Magyar Pétert.

Tavaly decemberben viszont, amikor Semjén Zsolttal találkozott az alelnöki ambíciói miatt, elmondása szerint a miniszterelnök-helyettesnél ott volt kinyomtatva a bizonyíték, hogy lájkolta a Tisza Párt elnökét, majd meg is fenyegette azzal, hogy ezt akár több száz ember előtt elmondja.

Állítása szerint Semjén Zsolt később azzal is megvádolta őt, hogy „állandóan bomlasztja” a pártot, és korrupcióba akarta keverni, Gaal Gergely azonban utóbbit nem fejtette ki. Az interjúban arról is beszélt, hogy még pénteken is megüzenték neki a családján keresztül: ha a sajtóhoz fordul, akkor korrupciós ügybe fogják keverni.