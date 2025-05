Szentkirályi Alexandra úgy csinált, mintha Brad Pitt-tel játszana a Harcosok klubjában

Disney;Brad Pitt;Szentkirályi Alexandra;Harcosok Klubja;

2025-05-24 01:43:00 CEST

Már csak az a kérdés, kért-e engedélyt a Disney-től, illetve a Universal Musictól a film egyik ikonikus jelenete és a betétdal felhasználására.

Orbán Viktor vasárnap a budapesti BOK csarnokban Harcosok Klubja néven indított el el új mozgalmat, homályban hagyva, hogy szándékosan választotta-e ehhez a Fidesz egy olyan ukrán származású szerző által írt regény címét, amely egy mentális beteg, közveszélyes férfiról szól, aki a társadalmi normák teljes lerombolására törekszik. Mindenesetre a regényből Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével még 1999-ben készült egy világhírű film (Harcosok klubja, IMDb: 8,8/10(, amelynek egyik ikonikus jelenetébe egy reels-videó erejéig bevágták a bőrkabátban feszítő Szentkirályi Alexandrát, hogy sorolja fel a Harcosok Klubja szabályait.

E szerint a fideszes Harcosok Klubjának itt elmondott szabályai a következők:

1. Hozz még egy embert, egyedül nem győzhetsz.

2. Sose add fel, az igazság önmagában kevés, meg is kell tudni védeni.

3. Nem akkor van vége, amikor elfáradsz, hanem amikor győztünk.

4. Ha hallgatsz, ők győztek. Szólalj meg, oszd meg, állj ki azért, amiben hiszel.

Az eredeti Harcosok klubjában meg egyébként a szabályok annak idején így hangzottak:

1. Senkinek egy szót se a klubról.

2. Senkinek egy kurva szót se erről a klubról.

3. Ha az egyik fél feladja vagy harcképtelenné válik, a bunyónak vége.

4. A küzdelem kétszemélyes.

5. Egyszerre egy harc zajlik.

6. Ing és cipő nélkül folyik a harc.

7. Minden küzdelem addig tart, ameddig tart.

8. Ha valaki először jár a klubban, aznap este harcolnia kell.

A szabályok átírása mellett már csak az a nagy kérdés, hogy Szentkirályi Alexandra vajon kapott-e engedélyt ahhoz, hogy a film jelenetét felhasználva háborús pszichózisba hergelje a fideszes szavazókat. A Telex ezért megkereste a film szerzői jogait kezelő Disney-t, hogy kiderüljön, kért-e a Fidesz vagy a visszalépő főpolgármester-jelöltje engedélyt a jelenet felhasználására, és hogyan kommentálják azt, hogy a filmet politikai célra használják fel. Keresték a Universal Music kiadót is, azzal, hogy a Pixies filmben elhangzó betétdala, a Where Is My Mind felhasználásához kértek-e engedélyt, illetve hogyan kommentálják a fideszes fővárosi frakcióvezető videóját. (Az kevéssé valószínű, hogy Brad Pitt belement volna, az amerikai színész még 2020-ban a demokrata Joe Biden egyik kampányvideójához adta a hangját.)

Ismert, Orbán Viktor vasárnapi egy Harcosok Klubja címen futó harsány, amerikai stílusú politikai show-műsorral próbált életet lehelni a Fidesz kampányába a 2026-os országgyűlési választásra. Ennek csak az egyik szépséghibája volt, hogy elítélt pedofil és náci posztokat közzétevő fideszes politikus is akadt a közönségben.