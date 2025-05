„Megnyugtató, hogy nem csak ordas acsarkodás van az országban, harcosok klubja meg ilyesmi, hanem higgadtság is” - Nagyváradra érkezett Magyar Péter békemenete

Erdély;Nagyvárad;riport;békemenet;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-24 12:30:00 CEST

Egy harmincas családapa szerint átfordult a közvélemény, egyre inkább „ciki” a jelenlegi kormánypártot támogatni.

Szitáló, nyirkos eső, és szürke felhők fogadták az ártándi határátkelőhelynél reggel nyolc órakor gyülekezőket. Először az újságírók, fotósok, operatőrök, majd egyre nagyobb számban érkeztek azok is, akik civilként voltak kíváncsiak Magyar Péter és kísérői érkezésére a magyar-román határhoz. Tíz nappal ezelőtt Budapestről, a bazilikától indult el az „Egymillió lépés a békéért, és a nemzeti összefogásért” meghirdetett kezdeményezés, amely egyik célja, hogy ilyen módon is tiltakozzanak Orbán Viktor „tihanyi beszéde” miatt.

Ebben a magyar kormányfő gyakorlatilag kiált a szélsőséges nacionalista, az Úz völgyében lévő magyar sírokat meggyalázó George Simion elnökjelölt mellett. A múlt vasárnap megtartott román választást végül Nicusor Dan, bukaresti főpolgármester nyerte, nem kis részben a magyarlakta területek szavazóinak köszönhetően, amit aztán győzelme után meg is köszönt. Az erdélyi magyarokat felháborította Orbán Viktor kijelentése, Magyar Péter pedig a Budapesttől Nagyváradig tartó békemenettel is azt kívánta üzenni: kiállnak a határon túl élő honfitársainkért.

– Karcagtól jöttünk idáig autóval, hogy lássuk a menetet. Nem reméljük, hogy beszélni is tudunk Magyar Péterrel, azt viszont igen, hogy mond majd néhány szót, mert szeretjük hallgatni. Megnyugtató, hogy nem csak ordas acsarkodás van az országban, harcosok klubja meg ilyesmi, hanem higgadtság is

- mondta egy harmincas férfi az ártándi átkelő román oldalán. Két kis gyermekével és a feleségével érkezett, és azt mondta, korábban már Füzesgyarmatra is „átugrottak”, hogy meghallgassák a Tisza Párt elnökét. A családfő egyébként állami cégnél, a vasútnál dolgozik, de barátai és rokonai körében és nyíltan felvállalja, hogy a Tisza Párttal szimpatizál. Szavai szerint ezt az ismerősei közül is egyre többen teszik meg, így már ő helyben is úgy érzi, átfordult a közvélemény Magyar Péter oldalára, és egyre inkább „ciki” a jelenlegi kormánypártot támogatni.

Találkoztunk olyanokkal, akik már indulás óta a menetel tartanak. Viktor és Csaba – kérték, hogy a keresztnevüket írjuk csak le - mindketten azt mesélték: ahol csak átmentek az ország falvaiban, mindenütt csak szeretettel és boldogsággal találkoztak, talán ha egy-két negatív beszólást kellett elviselniük, de azok hangját is elnyomták a pozitív mondatok. Volt, hogy sátorban aludtak, de legtöbbször a helyiek fogadták be őket egy-egy éjszakára, szállást és kosztot kínálva nekik. Mindkettőjük arcán látszott egy fajta elragadtatás, amit nem is próbáltak meg titkolni.

- Ennyi idő, és ilyen intenzív együttlét alatt már kiderült volna számunkra, ha Magyar Péter „kamuzik”. De egyetlen rossz pillanata sem volt, minden kérdésre és mondatra jó reagált, soha semmit nem olvasott fel papírból, látszik, hogy vág az esze mint a borotva. Az óvodásoktól kezdve a cigány asszonyokon keresztül a helyi értelmiségiekig mindenkivel szót tudott érteni, anélkül, hogy leereszkedett” volna hozzájuk, úgyhogy jó kormányfő lesz majd előle

– mondták.

A Tisza Párt elnöke nem sokkal fél kilenc után érkezett meg gyalogosan a határátkelőhöz, ahol megköszönte a békemenet támogatását azoknak, akik a kezdetektől velük gyalogolnak, azoknak, akik egy-egy szakaszt tettek meg, vagy a helyszínen várták őket, illetve azoknak, akik lélekben a menettel voltak. Hangsúlyozta:

nem pártpolitikai okból, nem voksokért jöttek, hanem hogy kifejezzék szolidaritásukat erdélyi honfitársainkkal, akiket Orbán Viktor elárult.

Hazug vádaknak nevezte, hogy a leendő Tisza-kormány bármilyen szerzett vagy kapott jogot elvenne külhoni testvéreitől, sőt: szerinte minden határon túl élő magyart megillet majd az a jog, hogy levélben szavazhasson a választásokon, éljen bár Szabadkán vagy Stuttgartban.

A határnál a pártelnököt öleléssel köszöntötte Kátai István Kolozsváron élő színművész, úgy is, mint szavai szerint hivatalosan eddig egyetlen erdélyi Tisza-sziget alapítója. Lapunknak azt mondta: vannak már rajtuk kívül más Tisza-szigetek is, de azok egyelőre még egyfajta búvópatakként működnek, nem a nyilvánosság előtt.

A menet aztán délelőtt elindult Nagyvárad felé, ahol a várban mond majd beszédet Magyar Péter, Rost Andrea énekes és Nagy Ervin színész közreműködésével.