Visszaüt a kommentfanatizmus, a Fidesznek a szektaszerűen működő közösségével nehéz lesz felnőnie Magyar Péterhez a digitális térben

2025-05-23 05:50:00 CEST

Míg 2022-ben a Fidesz digitális jelenléte erős volt, Magyar Péter színre lépésével ez elhalványult

Releváns felismerés, hogy a Fidesznek lemaradása van a digitális térben. Különösen igaz ez a kommentszekcióra, ami ugyan nem minősül reprezentatívnak, mégis azt a benyomást keltheti az emberekben, hogy az az uralkodó közvélemény, amit gyakrabban olvasnak – magyarázta a Népszavának Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa a Fidesz új online stratégiájával kapcsolatban.

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor múlt vasárnap meghirdetett Harcosok Klubja elnevezésű rendezvényének célja, hogy a párt erősödjön az online térben. A show-műsorra hasonlító eseményen politikusok és a Megafon különböző ismertebb arcai egyaránt beszéltek erről. Orbán Viktor úgy köszöntötte hallgatóságát: – Hahó, harcosok, köszöntöm a digitális világ szabadságharcosait.

Az üzenet ugyanakkor felveti annak a kérdését, hogy miben kell erősödniük, hiszen a 2024-es EP- és önkormányzati választásokon 2,8 milliárdot költöttek (pártok, politikusok, média, egyéb szereplők) a Meta rendszerében, amelyhez a Facebook és az Instagram is tartozik. Ennek a pénznek a nagy része a kormánypárti oldalról érkezett. Bene Márton szerint valójában amíg 2022-ben a Fidesz digitális jelenléte erős volt, Magyar Péter színre lépésével ez elhalványult. Különösen igaz ez a kommentszekcióra.

– A politikai tartalmak alatt, beleértve akár kormánypárti politikusok posztjait is, nehéz olyat találni, ahol ne a kormányellenes hangok lennének erősebbek. Ez nem meglepő, mert

az emberek inkább az elégedetlenségnek szoktak hangot adni, de a Tisza felívelésével szélesebb körben terjednek ezek. Ha pedig ez tűnik a többségi álláspontnak, akkor az emberek még bátrabban teszik közzé a véleményüket. Régebben a kormánypárti hangok tűntek erősebbnek

– szögezte le a szakértő hozzátéve, hogy noha nem csak ezen múlik a választás, mégis van hatása. – Kutatások szólnak arról, hogy hatással van a választókra az online közvélemény „érzete”. Ennek pedig az egyik érzékelési felülete a kommentszekció. Ha több az ellenzéki hang, annak elbizonytalanító hatása lehet a kormánypártiakra. Sőt, létezik az úgynevezett hallgatási spirál is, vagyis ha egy ember kisebbségben érzi az álláspontját, akkor kevésbé mer véleményt nyilvánítani. Ez oda vezet, hogy a többségi álláspont lesz a hangosabb – fogalmazott Bene Márton.

Ezzel vélhetően a Fidesz is tisztában lehet, mivel Szentkirályi Alexandra is kitért a beszédében erre a jelenségre. A hölgyeknek címezve azt mondta, ne hagyják, hogy a „hallgatás spirálja” lehúzza őket.

Bene Márton arról is beszélt, hogy ezt a stratégiát, ami a kormánypárti hangok „felbátorítására” irányul, kiegészítheti egy másik, ami a rivális oldal szavazóinak elbizonytalanítását, megosztását célozza. A Fidesz ezen a rendezvényen a „maghoz” szólt, ami – bár nem tudni – elképzelhető, hogy jelen pillanatban kevés egy választási győzelemhez.

Ám ha az ellenzéki szavazók egy részét képes átcsoportosítani a DK-hoz vagy a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz, akkor már elég lehet újabb négy évre.

– A kommentszekciót egyébként nem most fedezte fel a Fidesz, oknyomozó cikkek már korábban is szóltak a párt központilag szervezett digitális hadseregéről (például a 2018-as kampányból), ami konkrét üzenetek mentén bármikor mozgósítható volt. „Viszont ez nem ennyire nyilvánosan működött, és nem is világos, hogy most milyen célt szolgált a motivációs beszédekkel tűzdelt körítés. Ez a gyülekezeti jelleg az egész stratégiát zárójelbe teheti, mivel ha egy bizonytalan vagy ellenzéki szavazó elolvas egy kormánypárti kommentet, jó eséllyel össze fogja kapcsolni azt a nagy hírverést kapó Harcosok klubjával”. Így egy szekta-szerűen működő fanatikus közösség központilag irányított tevékenységének, nem pedig egyszerű választók őszinte véleményének fogja azt tekinteni. Az online térben azonban a hitelesség vagy legalábbis annak látszata nagyon fontos erőforrás – magyarázta a szakértő.

Bene Márton szerint olyan szereplőknek van a leginkább terük, lehetőségük, akik hitelesnek látszanak, és véleménynyilvánításukban autonómnak tűnnek. Az ilyen szereplők azonban túl kockázatosak a Fidesz kommunikációs stratégiája szempontjából, ami fegyelemre és a központi üzenetek egységes, kritikátlan érvényesítésére épül.