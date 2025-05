Nagyszabású légitámadást indítottak Ukrajna ellen az oroszok, legkevesebb három ember meghalt

Ukrajna;tömeggyilkosság;légicsapás;orosz megszállás;

2025-05-25 09:47:00 CEST

Vasárnap kora reggel légicsapás-sorozatot mért Kijevre és más ukrán településekre. A fővárosban legkevesebb tizenegy ember megsérült, míg a környező kisebb városokban hárman életüket vesztették, emellett több lakóépület és egyéb infrastruktúrális létesítmények is megrongálódott – írja a Reuters a hatóságok közlésére hivatkozva.

Két Kijev közelében található fekvő hárman haltak meg a támadások következtében.

A légicsapások több régióközpontot is érintettek, például Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát, továbbá a délen fekvő Mikolajivot, valamint a nyugaton fekvő Ternopilt. A Holoszijivszkij városrészben, nem messze a belvárostól, egy ötemeletes lakóépületet ért találat, amely tüzet okozott, és súlyosan megrongálta az épület homlokzatát. Más körzetekben egy családi ház és egy kereskedelmi létesítményben is károk keletkeztek.

Pénteken Oroszország több tucat drónt és ballisztikus rakétát indított Kijev felé. Az éjszakai támadás az elmúlt három év egyik legsúlyosabb támadása volt. Tizenöt ember sérült meg.

Harkiv városában Ihor Terehov polgármester közlése szerint dróntámadások három kerületet is értek, hárman megsérültek. Mikolajivban, a déli város egyik lakóövezetében két személy sebesült meg a dróntámadások során – ezt a megyei vezetés jelentette. Nyugaton, Ternopil térségében a rakétatalálat miatt ablakok törtek be, és kisebb tűz is keletkezett.

A Kijevtől északra található Konotopban szintén dróntámadást jelentettek a helyi hatóságok.

Az orosz Vvdelmi minisztérium beszámolója szerint légvédelmi egységeik négy óra alatt 95 ukrán drónt semmisítettek meg vagy térítettek el. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin közölte, hogy tizenkét olyan ukrán drónt hatástalanítottak, amely a fővárost vette célba.