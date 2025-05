„A rendszer képtelen kezelni az ilyen embereket” – Harminc napra letartóztatják, elmegyógyintézetbe küldik Renner Erika zaklatóját

letartóztatás;zaklató;Renner Erika;

A 60 éves budapesti férfi a tárgyaláson elismerte, hogy megszegte a távoltartás szabályait, de fellebbezni akar a letartóztatása ellen.

A bíróság vasárnap elrendelte Renner Erika zaklatójának 30 napos letartóztatását. A Fővárosi Főügyészség arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tárgyaláson a zaklató elismerte, hogy megszegte a távoltartás szabályait, a letartóztatást viszont eltúlzottnak tartja, ezért ügyvédje fellebbezést nyújt be a határozat ellen. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, a zaklató a fellebbezés elbírálásáig rács mögött marad. Az ügyészségi indítványnak abban a körben is helyt adott a nyomozási bíró., hogy a végrehajtás helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

Mint ismert, a IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Amint arról lapunk is beszámolt, a 60 éves budapesti férfi megtámadta a bíróságon Renner Erikát a lúgos orvos áldozatát. R. László megszállottan védelmezi a jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélt Bene Krisztiánt.

Nemrég a Blikk írta meg, hogy Renner Erikát évek óta zaklatja egy férfi, aki most is megszegte az ellene hozott szabályokat. Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a lúgos orvos büntetőperében eljáró ügyészt.

Renner Erika lapunktól értesült a döntésről, úgy fogalmazott: – Rendkívül sajnálom, hogy nem képes egy ilyen embert megfékezni a rendszer. Hét éve zaklat, és a hatóságok végignézték ennek az eszkalálódását. Amikor Mérő Verát a nyílt utcán megtámadta, akkor sem történt semmi érdemi. Van egy megrögzött ember, egy monomániás, aki bekattant, vagy nem tudom mi történt vele, de nem is az én dolgom ezt megfejteni. Vélhetően kezelni kellene, de az én lelkiismeretem tiszta, minden bírósági tárgyalásra elmentem, ahol megint nekem kellett bizonygatnom a velem történteket. Veszélyes dolgokat művel ez az ember, először csak leveleket írt, aztán blogot vezetett, aminek én mindig témája voltam, aztán kikutatta a címemet, majd a fiam telefonszámát is, végül idejött a lakásomra. De jól látható, hogy a rendszer képtelen kezelni az ilyen embereket is, egyszerűen nincs rá protokoll.

Elvesztettem a rendszerben a bizalmamat. Mindig megpróbálom újraépíteni, és akkor történik egy ilyen eset. Az is megismétlődik, hogy engem a mai eljárásról hivatalosan senki nem értesített.