Veszélyesen belóg a NER a Veres Pálné Gimnáziumba, szabálytalanságok miatt ideiglenesen fel is függesztették a Szíjj-féle építkezést

2025-05-26 08:20:00 CEST

Évek óta építkeznek a budapesti belvárosi gimnázium udvarán. A tankerület szerint ezzel nekik nincs dolguk: a kivitelező feladata a biztonsági előírások betartatása. A munkáltatóval szemben jelenleg eljárás van folyamatban.

A szűk belvárosi utcán teherautó, egymásra tornyozott lakókonténer, cementes zsákok, csőkupac. A felállványozott műemléképület előtt munkavédelmi sisakos és fedetlen fejű munkások álldogálnak, mendegélnek, beszélgetnek, az alig egy saroknyira lévő, több milliárdért kialakított játszótér melletti padokon ebédelnek is néhányan. Az V. kerületi Veres Pálné utcában a gimnázium főépülete és tornaterme közé ékelődött műemléképületből 107 szobás butikhotelt alakít ki az ismert NER-közeli milliárdos, Szíjj László által kezelt Minerva V50 Ingatlanfejlesztő Alap.

Az utcáról nem látszik, csak a szomszédos házak magasabb emeleti lakásaiból, hogy a belső udvaron daru forog. Az épület belső frontját elbontották, a tömb másik oldalán csupaszon állnak a védett fa lodzsák, az elbontott tető alatti részen néha leomlik némi vakolat.

Eleinte - karbantartás hiányában - a gazdátlan épület gyorsuló állapotromlása okozott gondot. Négy évvel ezelőtt beszakadt a tető az éppen a cserepeket igazgató munkás alatt. Három hónappal később az borzolta a kedélyeket, hogy három munkás mindenféle biztonsági intézkedés és munkavédelmi felszerelés nélkül látott hozzá az épület tetőszerkezetének javításához. Se biztonsági kötél, se háló. Az építkezéssel szomszédos gimnázium udvarán sem kerítették el az érintett részt, a gyerekek gyanútlanul sétáltak át a tornaterembe közvetlenül a munkálatokkal érintett épületrész alatt.

Az ellenzéki belvárosi képviselők aláírásgyűjtést is indítottak a beruházás leállítására, de nem sokra jutottak.

A projekt ugyanis minden szükséges engedéllyel rendelkezik, lepapírozták a bonyolult tulajdonviszonyokat is, a hatóságok pedig nem akadékoskodnak.

A szomszédos utcában élő Árvai Péter, aki korábban kerületi önkormányzati képviselő volt, meséli, hogy tavaly katasztrófafilmbe illő volt a látvány. Alig lehetett látni a szálló portól, a munkások több emelet magasságból dobálták le az építési törmeléket. Azután kétszer is több hónapig működtettek egy dízelgenerátort hatalmas bűzzel és hanggal a Veres Pálné Gimnázium udvarán.

Négy különböző helyről – Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Fővárosi Kormányhivatal, V. kerületi önkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Központ - kapott segítségkérő levelére elutasító választ, mondván, hatáskör és illetékesség hiányában nem tehetnek semmit.

A tankerület azzal nyugtatta, hogy a generátor csak ideiglenesen került a gimnázium udvarára, az ezzel okozott kárt, például az udvarban szétfolyt üzemanyag-szennyezés eltávolítását a beruházó „elhárítja”, ahogy a szükségből kivágott fákat is pótolja majd. Majd azzal folytatták: „tekintettel arra, hogy a beruházással érintett ingatlan udvari homlokzata a Veres Pálné Gimnázium udvarára néz, így elkerülhetetlen és egyben érdekünk is, hogy együttműködjünk a beruházóval. Ennek keretében mindig kontrollált módon biztosítjuk az ingatlan udvari homlokzatának gyalogos vagy szükséges esetben gépjárművel történő megközelítését”.

Megjegyeznénk: egy működő iskola udvarárról van szó, ahol időnként dízel generátor megy, daru forog és munkások jönnek-mennek. A szomszédban pedig működik egy önkormányzati óvoda is. A Jókai utcai házomlás tükrében, ahol a bővítési munkálatok alatt álló ház leszakadó rögzítetlen homlokzata súlyos sérüléseket okozott a Budapesti Operettszínház balettművészének, aki kerekesszékbe kényszerült, érthető az aggodalom. Az áldatlan állapot ráadásul nem is rövid időre szól. A felújítás hivatalos kezdete 2024. november (bár a bontási munkálatok már korábban megkezdődtek) a befejezése pedig még egy év: 2026. május.

Árvai Péter rendkívül elkeserítőnek tartja, hogy a belvárosban minden lehetséges ingatlant szállodává alakítanak, élhetetlenné téve ezzel a lakókörnyezetet, ami miatt folyamatosan költöznek el az itt lakók. Ugyanakkor kissé abszurd módon mégis szerencsésnek tartja a helyzetet:

– Ez a projekt a hat évvel ezelőtti mohósági állapotot tükrözi. Ha ma tenné rá a kezét a NER és most kezdenének bele, akkor talán a gimnázium se maradhatna – mondja.

Így is alig.

A gimnáziumnak is helyet adó V. kerület Veres Pálné utca 36-38. szám alatti ingatlan egykoron állami tulajdonú épületszárnyát 2007-ben vásárolta meg a K-IMMO Ingatlanforgalmazó Kft. a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól 673 millió forintért. Az ingatlanmegosztást azonban hiába kérte, így néhány hónappal később eladta tulajdonrészét a Veres Projekt 2007 Kft.-nek, amely szintén nem jutott messzire. Hiába kért részleges bontási és elvi építési engedélyt az akkor még illetékes V. kerülettől, nem kapta meg. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – részben a környék lakóinak közbenjárására – 2011-ben védettség alá helyezte az épülettömböt. A négy épületből álló ingatlan 1806 négyzetméternyi tulajdonrészét így 2015-ben eladták a VP36-Ingatlan Kft.-nek. Az épülettömbből 2262 négyzetméter azonban a fővárosi önkormányzat tulajdonában maradt, ebben működik a gimnázium. A fennmaradó részre fővárosi önkormányzat 2015-ben élhetett volna elővásárlási jogával, de nem tette. A gimnázium fenntartója ugyanis akkor már nem a főváros, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt, az ingatlanrész vagyonkezelője pedig a Belső-Pesti Tankerületi Központ.

A főváros és a magáncég osztatlan közös tulajdonát a Tarlós István vezette Fővárosi Közgyűlés jóváhagyó döntése alapján 2016-ban társasházzá alakították. A társasházi alapító okiratban a tulajdonostársak lemondtak az elővásárlási jogról, így a jelenlegi tulajdonos Minerva V50 Ingatlanfejlesztő Alap tulajdonszerzéséről a fővárost nem értesítették. Lapunknak korábban küldött tájékoztatásuk szerint a főváros hozzájárulását sem kérték a 2013 óta üresen álló magántulajdonú épületrész átalakításához. Nem volt rá szükségük.

A Szíjj Lászlóhoz köthető Minerva V50 Ingatlanfejlesztő Alap (az alap eszközeit a vállalkozó a 100 százalékos tulajdonában álló MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. kezeli) 2017-ben kapta meg az építési engedélyt a műemlék épület helyreállítására és átalakítására a fővárosi kormányhivataltól. Az építésfelügyeleti jogkör gyakorlójaként megkerestük a fővárosi kormányhivatalt, amely azt válaszolta, hogy tavaly novemberben tartottak ellenőrzést a gimnázium belső udvarát is érintő munkaterületen, de akkor éppen nem volt munkavégzés.

Idén márciusban két alkalommal is kint jártak és a feltárt munkavédelmi szabálytalanságok miatt, a munkaterület érintett részein ideiglenesen felfüggesztették a munkavégzést, a munkáltatóval szemben jelenleg eljárás van folyamatban.

(Ottjártunkkor láthatóan gőzerővel dolgoztak.) A kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hatósága is többször tartott hatósági ellenőrzést, de jogsértés nem merült fel.

A Belső-Pesti Tankerületi Központot szintén megkerestük az ügyben. Aazt a választ kaptuk, hogy a fenntartásukban álló „Veres Pálné Gimnázium épületegyüttesének hátsó homlokzata és az átépítéssel érintett épület hátsó homlokzata egyaránt a gimnázium kizárólagos használatában álló, Fejér György utcára nyíló udvarra néz. Az udvar felé az épület teljes magasságában felállványozott, az állvány pedig építési védőhálóval teljesen lefedett. Az állványzat zárt fém építési kordonnal, a megfelelő védőtávolság betartásával elkerített. Így az épület homlokzatáról esetlegesen leváló bontási vagy építési törmelék erre az udvari részre nem tud lehullani. A Tankerület – mint minden esetben, így most is – azt kérte a kivitelezőtől, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat tartsa, illetve tartassa be. Ez a kivitelező feladata és felelőssége. Tankerületünkhöz ilyen jellegű észrevétel sem a gimnázium vezetésétől, sem pedig a szülőktől nem érkezett”.