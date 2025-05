Belvárosi luxuslakása is lett Matolcsy Ádám rejtélyes cégének és feleségének

Belváros;Budapest;cég;feleség;ingatlanvásárlás;Matolcsy Ádám;

2025-05-26 11:05:00 CEST

Az ingatlan több száz millió forintot érhet, az üzlet még a múlt év végén köttetett.

Matolcsy-Meloche Nicole, illetve a Magyar Stratégiai Zrt. fele-fele arányban tulajdonosa annak a belvárosi lakásnak, amelyet Matolcsy Ádám felesége és rejtélyes cége 2024 végén vett a nevére; a Molnár utca 21. szám alatti ingatlan a környékbeli (közel a Duna-parthoz és a Váci utcához) hirdetések alapján 300 millió forint körüli értéket képviselhet – írja Hadházy Ákos a birtokába jutott tulajdoni lap alapján.

A független országgyűlési képviselő szerint a papíron „saját tulajdonú ingatlan adásvételével” foglalkozó Magyar Stratégiai Zrt. azért rejtélyes, mert – hozta fel példaként – 2023-ban úgy lett 860 milliós nyeresége, hogy közben 300 milliós bevétele volt csak. – Gyorsan ki is vett 670 millió osztalékot a bankárfióka. A cég azért is furcsa, mert 2022-ben egyszerre megjelent benne 23 milliárd forint vagyon és 24 milliárd forint hitel is – tette hozzá az ellenzéki politikus.

Hadházy szerint Matolcsy Ádám trükközhet a társasággal, és azt állítja, hogy a Magyar Stratégiai Zrt valójában nem egy klasszikus gazdálkodó cég, hanem a volt jegybankelnök fia „személyes vagyonának elfedésére, a lopott pénz tisztára mosására szolgálhat”.

– Komoly, valódi ingatlanbefektető cégek nem szokták az asszonykát is felesben bevenni a buliba – jegyezte meg Hadházy Ákos, hozzátéve, a vásárlás után azonnal intenzív felújításba kezdtek.