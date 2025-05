Támadás előtt engedték ki a pszichiátriai klinikáról a hamburgi késelőt

Hamburg;késelés;vasútállomás;

2025-05-26 08:05:00 CEST

Beismerte tettét vasárnap az a 39 éves nő, aki 15 embert szúrt meg pénteken. Az elkövetőt egy nappal korábban bocsátották el egy pszichiátriai klinikáról.

Vasárnapi kihallgatásán beismerte tettét az a 39 éves braunschweigi nő, aki pénteken a hamburgi vasútállomáson a várakozó tömegben 15 embert szúrt meg késével. Az áldozatokat kórházba szállították, négyen életveszélyes sérüléseket szenvedtek, de a rendőrség vasárnapi közleménye szerint az ő állapotukat is stabilizálták, a könnyebben megsérültek közül voltak, akiket már haza is engedtek. A legfiatalabb sérült 19, a legidősebb 85 éves volt. További három személy sokkos állapotba került vagy elesett menekülés közben, kivizsgálásra őket is kórházba vitték, de egy éjszaka után hazamehettek.

A helyi NDR televízió úgy tudja, hogy az állandó lakcímmel nem rendelkező elkövető nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, februárban a hamburgi repülőtéren megtámadott egy kislányt. Az eset után rendelték el a kényszergyógykezelését egy pszichiátriai klinikán, ahol szintén voltak összetűzései a betegekkel és az orvosokkal.

Az ügyészség a nőt gyilkossági kísérlettel, illetve tizenöt rendbeli súlyos testi sértéssel vádolja. A Hamburg Journal című lapnak szemtanúk azt mondták, hogy a ­13-as és 14-es vágány között a tömegben egyszer csak előkerült a kés, amivel a nő válogatás nélkül szúrt meg mindenkit, akit elért. Az ámokfutást egy idősebb csecsen és egy fiatalabb szír férfi állította meg, akik megakadályozták, hogy a nő másokat is megsebesítsen. A rendőrség 400 fővel ért a helyszínre, az érintett vágányokat lezárták.

„Köszönöm a rendőrség, a mentők és a tűzoltók gyors és hatékony közbeavatkozását” – írta Peter Tschentscher hamburgi polgármester az X-en. Katharina Fegebank polgármester-helyettes az áldozatoknak és hozzátartozóiknak fejezte ki együttérzését. Arne Dorn-

quast, az áldozatsegítő központ vezetője felajánlotta segítségét minden áldozatnak, illetve azoknak, akiknek lelki támogatásra van szükségük ennek a szörnyűségnek a feldolgozásához. Dornquast feladatai közé tartozik a terrortámadások, természeti katasztrófák áldozatainak a lelki támogatása, de jogi segítséget is tud nyújtani az esetleg fölmerülő kártérítési követelésekkel összefüggő kérelmek megfogalmazásában.

A rendőrség egy külön online platformot hozott létre, ahol a szemtanúk jelentkezését várják, ide lehet feltölteni videófelvételeket is, amiket telefonjaikkal készítettek a helyszínen tartózkodók. A hamburgi főpályaudvaron naponta körülbelül félmillió ember fordul meg. A városvezetés 2024. december 15-én hozott határozata szerint tilos a főpályaudvarra és az összes gyorsvasút- és metrómegállóba fegyvereket és késeket bevinni. Az ellenzék szerint naivitás volt azt hinni, hogy egy tiltó határozat elég a hasonló támadások elkerüléséhez.

Több jogosultságot akar a rendőrszakszervezetAndreas Roßkopf, a rendőrszakszervezet vezetője több jogosultságot követel az állomáson dolgozó rendőrök számára. Azt akarja elérni, hogy a rendőröknek indoklás nélkül, akár szúrópróbaszerűen is legyen lehetőségük az utasok ellenőrzésére, csomagjaik átvizsgálására. Ezenkívül azt akarja elérni, hogy a napi munkában kapjon nagyobb szerepet a mesterséges intelligencia, amely a kamerafelvételeken az emberek mozgásából is képes felismerni, ha valaki az átlagostól eltérően viselkedik.