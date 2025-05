Folytatódtak az orosz légicsapások, 355 drónt és kilenc rakétát lőttek ki Ukrajnára, legkevesebb hatan meghaltak

sebesültek;támadás;halottak;Ukrajana;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

2025-05-26 14:34:00 CEST

Jelentések szerint hétfőre virradóra tizenegy megyét érintett a támadás, amelyet a háború kitörése óta a legnagyobb kiterjedésűnek tartanak. Volodimir Zelenszkij szerint már csak erővel lehet megállítani Vlagyimir Putyint, Oroszország olajkereskedelmének teljes leállításával, pénzeinek a befagyasztásával.

Oroszország három éjszaka leforgása alatt már harmadik nagyszabású légi és drónos támadást indította Ukrajna ellen május 26-ra, hétfőre virradóra, legalább hat ember halálát és 24 sérülését okozva – írja a Kyiv Independent. Az ukrán légierő jelentése szerint a moszkvai erők kilenc Kh-101-es cirkálórakétát lőttek ki Tu-95MS bombázó repülőgépekről, valamint rekordszámú, 355 Sahed típusú támadó drónt és csapdát az éjszaka folyamán. A támadás volt a legnagyobb kiterjedésű dróntámadás Ukrajna ellen a teljes körű háború kitörése óta, ugyanakkor a légvédelem közölte, mind a kilenc rakétát, valamint 233 drónt lelőttek, 55 pilóta nélküli harci repülőt pedig hatástalanítottak, vagy célt nem érve, eltűntek a radarokról.

Harkiv megye kormányzója, Oleh Szinyehubov szerint Kupianszkban két ember meghalt, további három civil megsérült A támadás 39 házat, egy üzletet, egy autójavító műhelyt, egy üzletet és két járművet rongáltak meg a Kupianszki járásban, villamos vezetékeket a Bohoduhiv járásban és egy polgári vállalkozást a Harkiv járásban. Donyeck megyében hat civil sérült meg az orosz támadásokban a régióban Vadim Filaskin kormányzó szerint Herszon megyében egy ember meghalt és négy másik megsebesült, amikor az orosz erők legalább 30 települést, köztük Herszon városát is bombáztak és dróntámadásokat indítottak. A légicsapásokkal két lakóépületet, 11 házat, szociális létesítményeket, egy gázvezetéket, egy mobiltornyot és több járművet is megrongáltak.

Zaporizzsja megyében két civil megsérült, miután az orosz erők 419 támadást indítottak 12 településen, beleértve 26 légicsapást és több mint 250 dróntámadást. A hatóságok több városban is arról számoltak be , hogy házakban, autókban és civil infrastruktúrában keletkezett kár. Odessza megyében egy 14 éves tinédzser megsérült egy orosz dróntámadásban, egy 100 négyzetméteres lakóépület megsemmisült, több másik épület, garázs és jármű is megrongálódott. Kijev megyében sérülésről nem érkezett jelentés, de a robbanások megrongáltak három házat és számos közműépületet a Boriszpili járásban, egy házat a Fasztiv járásban, valamint egy autót a Bucsa járásban.





Dnyipropetrovszk megyében és Hmelnickij megyében több ház és üzlet megrongálódott. – Mikolajiv megyében két civil meghalt, hatan megsérültek, amikor Mikolajiv városát érte a dróntámadás során – közölte Vitalij Kim kormányzó. Három ember kórházba került, állapotuk súlyos. Szumi megyében egy ember meghalt és ketten megsebesültek, házak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Cserkaszi megyében a légvédelem az éjszaka folyamán 25 drónt lőtt le, házak, ablakok rongálódtak meg Umanban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-posztjában a legnagyobb számú dróntámadást a harmadik napja tartó orosz terrornak nevezte. – Csak a teljes büntetlenség érzete engedheti meg magának Oroszországnak az ilyen csapásokat, amelyeknek nincs semmilyen katonai logikája, csak politikai jelentősége: Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel kimutatja, mennyire megveti a világot, amely több erőfeszítést fordít a vele való „párbeszédre”, mint a valódi nyomásra. – Mint minden bűnözőt, Oroszországot is csak erőszakkal, erővel lehet korlátozni. – Szankciók fokozásával, az orosz pénzügyek befagyasztásával és olajkereskedelmének leállításával, az orosz diplomácia figyelmen kívül hagyásával lehet figyelmeztetni őket, hogy véget kell vetniük a háborúnak.