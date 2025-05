Hiányos kötelezvény

Budapest;Karácsony Gergely;főváros; NER;Sára Botond;

2025-05-27 06:00:00 CEST

Sára Botond főispán aligha a saját kontójára vigéckedik. S ha ez így van, akkor a fővárosra küldött költségvetési biztos fenyegetése se üres blöff csupán. Sára mintha már ízlelgetné az élményt, ahogy következő lépésként csődbiztost rendel ki, aki átveszi a pénzügyi irányítást a fővárosi önkormányzat felett. Abban igaza van a városvezetésnek, hogy egy csődbiztos se tud többet tenni, mint ők, a nyakukra ültetéstől nem lesz több pénz a kasszában. De ennyi aligha lesz elég.

Több okból is. Emlékezzünk csak Pécs esetére, amikor a kormány néhány éve 9,5 milliárddal rántotta vissza a várost a fizetésképtelenségből. Súlyos ára volt. Az államkincstári kontroll mellett a város teljes vagyona fedezetül szolgált a kölcsönre, az összes forgalomképes ingatlanra állami jelzálogot jegyeztek be. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor az Orbán-kormány ráteszi a kezét a fővárosi önkormányzati ingatlanokra és a NER prominensei válogatni kezdenek. Hirtelen újra feltűnhet a színen az emirátusi befektető, hogy újfent bejelentse igényét Rákosrendezőre. S biztos akadna más is.

A városvezetés állami gyámság nélkül is kötött néhány furcsa alkut. A CAF-villamos-beszerzés forrásának áttétele az elérhetetlen helyreállítási alapba a Lázár által kikényszerített tarifa-megállapodás farvizén (amit most úgy próbál eladni Szentkirályi Alexandra, mintha a kormány jótéteménye lenne az előre dedikáltan villamosra ígért uniós forrás megnyitása), vagy az állatkert egyes részeinek átengedése a cirkusznak, ami kockára teszi az állatkert nemzetközi szakmai presztízsét. Lázár biztosa már pedzegette, hogy a biodóm befejezésének fejében állami kézbe vennék az egész állatkertet. Karácsonyék ellenálltak. De megtehetnék-e ezt egy csődbiztossal a nyakukon?

A kormány már nem is titkolja, hogy az ellenzéki városvezetés bukására játszik. Mindegy mibe kerül. Kezükre játszik ebben az új összetételű Fővárosi Közgyűlés, ahol a politikai játszmák esetenként sokkal fontosabbak, mint a város működőképességének fenntartása. A két eróziós erő egymást felerősítve hat. A jövő évi választások előtt romba döntheti a várost.

A tavaly elfogadott unortodox költségvetés még úgy is túlfeszített volt, hogy a kiszabott 89 milliárd forintos szolidaritás hozzájárulás helyett 38 milliárddal számoltak. A Sára vezette kormányhivatal által emiatt indított perben a Kúria most kötelezte a fővárost a teljes összeg szerepeltetésére, aminek költségvetési ellensúlyozására a főváros a bevételi oldalra beírja a szolidaritási perekben visszakövetelt befizetéseket. Amit aligha fizet vissza az Orbán-kormány, ha egyáltalán lesznek ítéletek még az idén. A fenti 51 milliárdos „hiány” valójában egy meglévő, csaknem ugyanekkora lyukat tágít tovább, amit többek között a fővárosi közlekedés működtetése ütött. A 435 milliárdos fővárosi költségvetésből cirka 100 milliárdnak erősen kérdéses a fedezete. Ez olyan magas labda az Orbán-kormánynak, hogy még a Holdról is látszik. Meglepő lenne, ha nem próbálnák leütni.