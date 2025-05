Semmiről sem tud a Magyar Péter nagyváradi rendezvényén megjelent ellentüntetőkről a NER-cég vezetője

Nagyvárad;Balázs Attila;ellentüntetők;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-26 15:39:00 CEST

Állítólag közügyekkel sem akarnak foglalkozni.

A Viastein ügyvezetője nem tudott arról, hogy a cégük dolgozójának mondta magát a Magyar Péter nagyváradi beszédét megzavaró egyik tüntető – mondta el a Telexnek a vállalat vezetője.

Balázs Attilát azt követően kereste meg a portál, hogy a Tisza Párt elnökének szombati, Nagyváradon tartott beszédét egy kisebb csoport ellentüntető próbálta megzavarni bekiabálásokkal. Egyikük a Gulyáságyú Médiának nyilatkozva úgy fogalmazott: „Itt dolgozom a Viasteinnél két hete, el kellett jönnöm, eljöttem.” Magyar Péter szerint az ellentüntetőket magyar rendszámú kisbuszokkal szállították a helyszínre, és úgy véli, a Viastein Kft. munkásai voltak, akiket a cég vezetése utasított a részvételre. Hozzátette, hogy a helyszínen jelenlévők egyértelműen felismerték a biharkeresztesi üzem munkatársait.

Balázs Attila azonban állítja, hogy már csak a törvényi előírások miatt sem lehetséges ilyen munkáltatói motiváció. „Piaci tevékenységet folytató cégként nem kívánunk közéleti, politikai jellegű ügyekkel foglalkozni, elhatárolódunk attól, hogy társaságunkat aktuálpolitikai eseményekkel összefüggésbe hozzák” – fogalmazott.

Balázs Attila az egyik leggazdagabb hazai üzletember. Vagyonát tavaly 41 milliárd forintra becsülték, amivel a lista 62. helyén szerepelt. Neve azonban nem szerepel régóta az ilyen rangsorokban: a top 100-ba is csak 2021-ben került be, amikor már jó ideje üzleti kapcsolatban állt a NER legfelsőbb köreivel. A vállalkozó – ahogyan a Nemzeti Együttműködés Rendszerének több más milliárdosa is – az építőiparban alapozta meg vagyonát.