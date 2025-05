Magyar Péter szerint csodálatos volt a nagyváradi bevonulás, a Fideszben kitört a totális pánik

Fidesz;Nagyvárad;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-25 09:52:00 CEST

Szerinte a propagandának az egyik legcsodálatosabb magyar viseletet sikerült lerománoznia.

„Totális pánikba kerültek a tegnapi csodálatos, nagyváradi bevonulásunk után” - írta egy vasárnap reggeli Facebook-posztjában az Orbán-kormányról a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint kudarcot vallottak azok a fideszes provokátorok is, akiket Magyarországról buszoztatott a Fidesz. Kitért arra is, hogy az Orbán-kormány propagandája a szokásos hazugságok mellett odáig süllyedt, hogy azt terjeszti, hogy én nem létező román népviseletben beszélt tegnap. „Segítek, skacok: amit láttatok rajtam, az egy kézzel hímzett, kalotaszegi, azonbelül is egy magyarvalkói mellyesnek nevezett viselet, amit ünnepi alkalmakkor (például konfirmáláskor viselnek) a helyi magyar testvéreink” - tette hozzá, megjegyezve: ha melldöngető, Simion-támogató óriási magyarként nem ismernétek Magyarvalkót, vagy Kalotaszeget, az talán nem az ő hibája. „Érdemes egyszer ellátogatni, csodákat fogtok látni” – fűzte hozzá

„Kérlek fogadjatok meg egy tanácsot, ne románozzátok le az egyik legcsodásabb magyar viseletet. Még akkor se ha életetekben nem jártatok Kalotaszegen és a gyűlölet valamint a rettegés elhomályosítja a szemeteket és a szíveteket. Köszönjük Várad, Partium, Erdély ezt a csodás napot!” - zárta sorait Magyar Péter.