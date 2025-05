Elsőségekben gazdag a Nemzetközi Booker-nyertes

Nemzetközi Man Booker-díj;Banu Mushtaq;

2025-05-27 14:08:00 CEST

Hosszú vita után, de végül egyhangúan hozta meg végzését a zsűri, Banu Mushtaq Heart Lamp című novelláskötetét hozva ki az 50 ezer fontos elismerés győzteseként.

Az angol nyelven íródott könyvekért 1969 óta kiosztott Booker Prize lényegesen fiatalabb, 2015-ben létrehozott nemzetközi változatának idei kitüntetettje múlt héten került nyilvánosságra egy a Tate Modern múzeum hatalmas Turbina-csarnokában megtartott fényűző rendezvény keretében. Az International Booker Prize egyszerre bátorítja a kiadókat minőségi idegennyelvű szépirodalmi művek angol átültetésben való megjelentetésére, emeli ki a műfordítók munkáját és bíztat külföldi publikációk elolvasására. A díj összege ugyanúgy 50 ezer font (24 millió forint), mint az eredeti angol Bookeré, a különbség annyi, hogy ezen író és fordítója egyenlően osztoznak. Először méltatta a zsüri az And Other Stories elnevezésű független kiadó tevékenységét is, noha hat korábbi alkalommal nevezték be.

A zsűri elnöke, Max Porter, író és könyvszerkesztő a díjnyertes Heart Lamp (Szívlámpa) című kötetet úgy írta le, mint ami "valami teljesen új az angol olvasók számára, szépséges, mozgalmas, életigenlő novellák együttese". A könyv szerzője Banu Mushtaq, fordítója Deepa Bhasthi. Ez az első alkalom, hogy a díjat novelláskötet kapta meg, de talán még érdekesebb, hogy soha korábban nem jutott ez a dicsőség kannada nyelven írott alkotásnak. A dél-indiai Karnátaka állam hivatalos nyelvét mintegy 44 millióan beszélik. Ahogy erről a The Guardian napilap részletesen beszámol, a tizenkét történet a dél-indiai patriarchális közösségekben élő nők krónikája. A fordító, Bhasthi válogatta ki Mushtaq harminc év alatt papírra vetett mintegy ötven története közül. A 77 éves írónő és aktivista a díj átvételekor úgy nyilatkozott, hogy "többről van szó, mint személyes vívmányról. Annak a bizonyítéka, hogy mi, mint egyének és mint egy globális közösség képesek vagyunk boldog életet élni, amennyiben elfogadjuk a diverzitást, ünnepeljük a közöttünk fennálló különbségeket és bíztatjuk egymást. A minket gyakorta megosztó világban az irodalom maradt az utolsó szent hely, ahol képesek vagyunk egymás fejében élni".

Porter elárulta, hogy a zsűritagok a novelláskötet elsőként való elismerése előtt nagyokat vitatkoztak, de végül egyhangúan hozták meg a döntést az "igazán érdemleges győztesről". Ami pedig a fordítást illeti, "remekül érvényesül az egyik nyelvről a másikra való ugrás. Angol nyelvi fordulatok sokfélesége jelenik meg úgy, hogy a fordítás határozott textúrával rendelkezik". Mushtaq élete tele volt drámai eseményekkel. A díjátadás kapcsán kiderült, hogy egyszer leöntötte magát benzinnel és kishíján fel is gyújtotta magát, szerencsére férjének sikerült lebeszélnie róla, kérve, "ne hagyja el őt és a bébijüket". Akkor kezdett el írni, hogy "megértse, mi zajlik le benne. Azóta is minden novellájának van valamilyen önéletrajzi vonatkozása, egyben az az élmény empatikusabbá tette mások iránt". A muszlim vallású, közösségének hagyományaival szakítva jogi egyetemet végzett, 26 évesen szerelemből házasodott asszony abból a szempontból is ritkaságszámba megy, hogy azon kevés nőkhöz tartozik, akik csatlakoztak a Bandaya Sahitya (Rebellis irodalom) elnevezésű mozgalomhoz, mely Karnátakában a társadalmi igazságtalanságok elleni fellépésből bontakozott ki. Mushtaq eddigi életművét további hat novelláskötet, egy regény, egy versösszeállítás és számos esszé alkotja.