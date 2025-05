Szubjektív irodalmi toplista 2015

Arra a nem kis feladatra vállalkoztam, hogy a 2015-ben, magyar szerző tollából megjelent könyvtermésből állítsak össze toplistát. Ez a rangsorolás szigorúan szubjektív, nem a szerkesztőségi kollektíva eredménye, még csak nem is a különböző sikerlisták, kiadói adatok alapján épül fel, csupán egyéni ízlésemet tükrözi. Az idei esztendő a magyar írók éve volt: Krasznahorkai László megkapta a Nemzetközi Man Booker-díjat, Dragomán Györgytől volt hangos a német és román sajtó is, Amerikában pedig újra felfedezték Spiró György Fogság, és Szabó Magda Az ajtó című regényét is. Az idei évi irodalmi termés azonban csak néhány kivételes művel szolgált.