Történelmi csúcsra szökött fel múlt hét második felében a Bitcoin jegyzése, a magyarázatot az amerikai elnök körül kell keresni

Donald Trump;bitcoin;Bitcoin-kereskedés;

2025-05-27 17:53:00 CEST

A Bitcoin a múlt héten újabb történelmi csúcsot ért el, s jelenleg is a közelében tartózkodik. Kezdenek megvalósulni Donald Trump ígéretei.

Történelmi csúcsra szökött fel múlt hét második felében a Bitcoin jegyzése, azóta volt egy kis visszaesés, de most is 110 ezer dollár közelében zajlik a kereskedés. A rekord egyik magyarázatát ismét az amerikai elnök körül kell keresni. Donald Trump ugyanis a kriptovilág egyik meghatározó támogatójává vált és megválasztása után hatalmasat emelkedett a Bitcoin jegyzése. Az elnök beiktatását követően némi korrekció történt, a befektetők zárták a pozícióikat és realizálták a nyereségeiket. A vásárlói oldal most látszik úja felépülni – fejtette ki a Népszavának Szilágyi Imre, a legnagyobb hazai kripotpiaci konferencia, a Blockchain Budapest főszervezője és szakértője.

A mostani fejleményekben annak is szerepe van, hogy kezdenek valósággá válni Trump választási ígéretei. Ennek egyik legmarkánsabb eleme, hogy bitcoin tartalékot képezne. Az elnök márciusban aláírta a rendeletet, amely ezt lehetővé teszi - hívta fel a figyelmet Szilágyi Imre.

Ez pedig kimondatlanul is azt jelenti, hogy a világ legjelentősebb gazdaságának kormánya elfogadja a digitális pénzt. Ezek után az is csaknem biztosra vehető, hogy New York-i tőzsdén a Bitcoin és az Ethereum után egyre több kriptodevizának jelenik majd meg ETF-je, ami egy olyan kereskedési alap, amellyel valójában részvényként lehet üzletet kötni, de alapvetően az éppen adott digitális pénz ármozgását követi. Ezen felül az amerikai felügyelet (SEC) immár leállította azokat a pereket is, amelyeket korábban „kriptos cégek” ellen indítottak. Ez ugyancsak a Trump-adminisztráció olyan lépése, amely hozzájárul a terület és az árfolyam elfogadásához, emelkedéséhez.

Ha kriptovilág, akkor Donald Trump kapcsán egy másik fejleményre is ki kell térni. A saját magáról elnevezett Trump mém coinhoz kötődően a napokban tartották azt a vacsorát a Washington DC melletti virginiai golfklubjában, amely ismét ráirányította a figyelmet az elnök digitális érméjére. Az eseményt múlt hónapban jelentették be és azon a 220 legnagyobb Trump coin tulajdonos vehetett részt – magyarázta a szakember. Ennek köszönhetően egyébként az árfolyam komolyan erősödött. Mint Szilágyi Imre mondta, már előzetesen is számos olyan milliárdos kriptobefektetőről lehetett hallani, aki kifejezetten azért vásárolt az érméből, hogy ott lehessen Trump elnökkel az exkluzív a vacsorán.

A CNBC egy igencsak komoly biztonsági, és ehhez kötődően egy gazdaságszervezési problémára is rámutat. A digitális tárcák természete ugyanis kérdéseket vet fel a coin legnagyobb birtokosainak valódi kilétével kapcsolatban. Az Inca Digital blokklánc-elemző cég által áttekintett dokumentumok ugyanis azt mutatják, hogy a 275 legnagyobb Trump érme tulajdonos többsége nem amerikai. Sokan közülük olyan nemzetközi tőzsdékhez kötődnek, mint a Binance, amelyek egyelőre nem szolgálják ki az amerikai ügyfeleket. A Bloomberg elemzése szerint a 25 legnagyobb tárca közül – akik egyébként a vacsorán belül is „VIP jogosítvánnyal” bírtak - 19 szinte biztosan az Egyesült Államokon kívüli élő magánszemélyek tulajdonában van. Richard Blumenthal szenátor, a szenátus vizsgálati albizottságának rangidős tagja ennek kapcsán arra mutatott rá, hogy a Trump család növekvő kriptobefektetései hátsó ajtóként szolgálhatnak az elnökhöz hozzáférni kívánó külföldi és vállalati érdekeltségek számára.

Valójában erre már az elejétől lehetett számítani, hiszen digitális pénzként a Trump érme nem értelmezhető – sokkal inkább egy úgynevezett utility coinról van szó, ami Trump-hoz kapcsolódó dolgokra váltható be, mint például ez a vacsora is. Az is világos: az érme kitalálói aligha szeretnék, hogy elértéktelenedjen, hiszen akkor a saját befektetésük is elveszne. Így biztos lesznek a jövőben is hasonló bejelentések, amellyel az árfolyam növelését kívánják elérni.