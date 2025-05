Magyar Péter szerint a fideszes Németh Balázs olyan videót töltött fel közösségi oldalára, amiért 3 év börtönt is kaphatna

Németh Balázs;közúti veszélyeztetés;kormánypropaganda;Magyar Péter;

2025-05-27 14:24:00 CEST

Az állami média bemondójából lett fideszes frakciószóvivő vezetés közben, italospohárral a kézben videózgat.

Bő fél perces propagandaanyagban támadta be Magyar Pétert a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs, az állami média korábbi munkatársa, azt fejtegetve, hogy hiányol egy szexvideót, amit korábban a Tisza Párt elnöke szerinte megígért, hogy majd nyilvánosságra hoz. Hogy pontosan milyen szexvideóról van szó, azt nem részletezte, de állította, hogy nem is érdekli, majd azt ecsetelte, hogy Magyar szerinte egy beteges hazudozó, aki Ukrajnát az Európai Unióba, Magyarországot pedig a háborúba léptetné be.

Az eredetileg a TikTok-ra feltöltött videó szépséghibája, hogy Németh Balázsnak mindezt vezetés közben, valamilyen italos műanyagpohárral a kezében sikerült előadnia, Magyar Péter pedig egyből le is csapott erre válaszában. „Ez a figura a saját maga által feltöltött videójában éppen bemutatja, hogyan kell elkövetni a Btk. 234. paragrafusa szerint három év szabadságvesztéssel büntetendő közúti veszélyeztetés bűntettét. Miközben egy nem kis személyautót vezet közúton, épp propaganda videót készít és emiatt folyamatosan a telefonját és nem az utat nézi és többször a kormányt sem fogja (az egyik keze eleve foglalt)” - elemezte a videót a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter emlékeztetett, hogy Bovier György esélyegyenlőségi, integrációs és marketing szakértő, a Tisza Párt fővárosi képviselője speciel pont egy ilyen, vezetés közben a telefonját figyelő ember miatt került kerekesszékbe. „A legkevesebb, hogy a Fidesz frakció ezt a propagandistát haladéktalanul kirúgja és feljelenti, mivel ezzel a magatartásával Németh Balázs közvetlenül veszélyeztette mások életét” - közölte Magyar Péter, megjegyezve, hogy a frakciószóvivő többi videóját átnézve úgy látszik, folytatólagosan követi el a mások éltét veszélyeztető bűncselekményt.

Mindezek után Németh Balázsnak csak egy bohócemojival és ukrán zászlóval tarkított válaszra futotta. „Megszólított Magyar Péter a Facebookon. Örömmel reagálnék, de sajnos kitiltott az oldaláról. Bátor harcos” - írta, miközben azt nem indokolta meg, hogy a kitiltás miért akadályozza meg abban, hogy a saját oldalán valamiféle magyarázatot fűzzon a videó alapján valóban közveszélyesnek tűnő jelenethez.