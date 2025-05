Hadházy Ákos: Izzó parazsak vagyunk, ha olajat öntenek ránk, égni fogunk

tüntetés;Erzsébet híd;szájkosár;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;átláthatósági törvény;

2025-05-27 19:25:00 CEST

A független országgyűlési képviselő hívására ismét több százan jelentek meg a Ferenciek terén, hogy az egyre élesedő szájkosár törvény ellen tüntessenek. Baranyi Krisztina polgármester a Ferencvárosban 50 millió forintos alap létrehozását javasolja a jövőbeni elhalgattatottak megsegítésére.

Ma is a rendszerrel legelégedetlenebb rendőrök érkeztek legelőbb – jelentkezett be Facebook-posztjával Hadházy Ákos a keddi demonstráció kezdete előtt. Közölte, a szokásosnál néhány méterrel odébb, most is békésen, de elszántan követelik a putyini kottából írt törvények visszavonását. Hozzáfűzte, az eredeti helyszínre „a múltkori kamu ellentüntető adott be kérelmet, de az ellentüntetést az utolsó pillanatban lemondták". A felhívásra ismét százak jelentek meg a helyszínen, közel az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez.

A tüntetés első felszólalója Mayer Bendegúz érettségiző diák volt, aki jogra felvételezik az idén. – Továbbra is szabad ember vagyok. Egy hónapja szólaltam fel a Kossuth téren, akkor még csak a gyülekezési törvény ellen, és akkor azt mondtam, ez még csak a kezdet. Kilenc nappal ezelőtt reggel Oroszországban ébredtünk, állampártunk elhozta nekünk azt a törvényt, amely alapján mindenkit el lehet lehetetleníteni, idegen ügynöknek minősíteni, vegzálni. Ahogy a putyini Oroszországban, úgy Magyarországon is mindenki ellenséges ügynök, aki nem tapsol ütemesen a közvagyon széthordásának, a szabadságjog korlátozásának. Senki ne higgye, hogy megússza. Azért hozták az ellehtetlenítési törvényt, hogy bárkit tönkre tehessenek – tette hozzá. Rajta kívül több fiatal is szót kapott, így egy külföldön élő, dolgozó, de visszajönni vágyó, és egy egyetemista, aki egyike annak az öt hallgatónak, aki fizika szakra jár a mai Magyarországon.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere szerint hosszú és minden eddiginél keményebb harcra kell számítani. Hálás azoknak, akik most is itt vannak. Mint fogalmazott, akik nem élték meg a szovjet időket, azok nem is tudják, hogy a diktatúra pont úgy néz ki, mint most itt. – Lépésről lépésre, tégláról téglára épül fel a szemünk előtt. A diktatúrában nincs gyülekezési jog, éppen úgy, ahogy nálunk betiltották a Pride-ot, nincsenek civil szervezetek, ahogy Magyarországon sem lesznek. Az orbánizmus jogsértéseire senki sem fog rámutatni, nincs szabad kultúra, tudomány és oktatás, mert az önálló gondolatok szembe mehetnek velük. Elüldözték a CEU-t, bedarálták az SZFE-t, alapítványaikon keresztül a többi egyetemet, az MTA-t, a filozófusokat bűnözőnek nyilvánították, a szabad sajtó jelentős részét pedig már felszámolták – hangsúlyozta a polgármester.

Figyelmeztetett, hogy a fideszesek nem vaktölténnyel fenyegetnek, hanem szőnyegbombáznak, ezért most az ellenállásra kell koncentrálniuk. – Fizikai erőszak nélkül, de harcolni, harcolni, harcolni a végsőkig, tüntetéssel, szórólapokkal matricákkal, ha kell polgári engedetlenséggel, szamizdattal, az utcákon, a kocsmákban egy üzenettel: „Elég volt belőletek, takarodjatok!”. Baranyi Krisztina nem bízik benne, hogy a Fidesz békésen átadaná a hatalmat, és ha elfogadják az átláthatóságinak nevezett törvényt javaslatot tesz Ferencváros képviselő-testületének egy 50 milliós alap létrehozására az ellehetetlenítettek megsegítésére.

Hadházy Ákos szerint kevés rosszabb szakma lehet ma, mint rendőrnek lenni. – Arra esküdtek fel, hogy bűnözőket, tolvajokat üldözzenek, most pedig azokat kell szolgálniuk – mondta az ellenzéki politikus, aki megtapsoltatta azokat a rendőröket, akik teszik a dolgokat, akiket azért retorzió ér. – Tizenegyedik alkalommal követeljük a putyini törvények visszavonását. Ma valaki azt kérdezte, volt-e, van-e értelme a tüntetéseknek. Azoknak, akik nem voltak itt: „Miért nem jöttek el, ha eljöttek volna, sikerült volna. Azokkal is egyetértek, akik azt mondják, ez így nem lesz elég. Naponta el kell jönni, vagy itt maradni, de sok embernek itt kell lennie. Azoknak pedig, aki itt vannak, akik nézik a közvetítést is, néhány ezren: sajnos valóban úgy tűnik, mintha nem értünk volna el eredményt. Ugyanakkor a legszánalmasabb lúzer nemzet lettünk volna, ha szó nélkül hagytuk volna, hogy bevezetik a kínai arcfelismerő rendszert, az ellehetetlenítési törvényt a civilek, a szabad sajtó ellen.”

A független országgyűlési képviselő szerint azok, akik itt vannak, tartják az izzó parazsat, amire ha olajat öntenek, akkor égni fog, és már ma locsolták az olajat az 1 százalékos felajánlások visszamenőleges megvonásának javaslatával. – Vagy hógolyók vagyunk, és akkor ebből lavina lehet. Ha nem vonják vissza ezeket a törvényeket, akkor abból biztosan lesz lavina – tette hozzá. Bírálta pártok és nevek említése nélkül az ellenzéket, az ellenzék több politikusát, akik a tüntetést, az orbáni-putyini törvényeket gumicsontnak, üres fenyegetésnek, ijesztgetésnek tartják, tartották, pedig ma már komoly műsorokban beszélnek arról, hogy egyáltalán lehet-e szabad választás, és hogy lehetnek, akiket elvisznek börtönbe. – Az, hogy ezekről szó esik, önöknek köszönhető – mondta a tüntetőknek Hadházy Ákos, aki szerinte nem esélytelen ezeknek a törvényeknek a visszavonatása, ha folytatják most – a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz hívta a tüntetőket –, és majd az akár százezres vagy kétszázezres Budapest Pride után sem hagyják abba. Az ellenzéki politikus közölte, ő továbbra is minden kedden itt lesz, a jövő héten pedig Paizs Miklós zenész, Sickratman is a vendége lesz.