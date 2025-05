Tizedszerre tüntet Hadházy Ákos Budapesten, most egy könyvhét és a türkök miatt a Fővám téren

tüntetés;Szabadság híd;Hadházy Ákos;Fővám tér;

2025-05-20 17:59:00 CEST

Az ellenzéki politikus immár a teljes putyinizálódás ellen kéri tiltakozásra az embereket.

„Tizedszerre, mert nem hagyjuk abba! Ma egy másik hídnál, de rendületlenül”– posztolta Facebook-oldalán Hadházy Ákos kedd délután, nem sokkal öt óra után, amikor is megkezdődött az immár szokásos tüntetés, de nem a Ferenciek terén. Ennek az az oka, hogy a rendőrség egy könyvhét standjaira és a Türk Államok Szervezete budapesti, informális budapesti ülésére hivatkozva most megint nem engedélyezte ott a demonstrációt, így azt a Fővám téren, a Szabadság híd pesti hídfőjénél tartják.

A független országgyűlési képviselő és a hozzá csatlakozók, a demonstráció kezdetén néhány százan lehetnek, a gyülekezési törvény szigorítása mellett immár a sajtót és a civil szervezeteket is fenyegető átláthatóságinak nevezett jogszabály-tervezet ellen is tiltakoznak. Az eseményt a politikus is közvetíti a Facebookon.

A tüntetés Gimpel Tamás zenész dalaival kezdődött, természetesen felszólalt maga Hadházy Ákos is, aki szerint a Pride betiltása, a kínai arcfelismerő rendszer bevezetése mellett – ahogy fogalmazott – a sajtógyilkos törvény és a teljes putyinizáció ellen is tiltakozni kell. Mint a tüntetésen mondta, célja, hogy a parlament visszavonja ezeket az aljas és mocskos törvényeket.

A demonstráción szólt a pedagógustüntetésekről ismert, polgári engedetlenséget is vállaló tanár, egy kettős állampolgárságú magyar fiatal, és a tervek szerint beszédet mond még Szalay Krisztina színész, rendező, író, az Álátszó egyik oknyomozó újságírója, valamint Para-Kovács Imre, a Klubrádió munkatársa is..