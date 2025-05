Vásárolni akartak maguknak egy magyar kormányt az amerikai demokraták

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-05-28 15:41:00 CEST

Javaslom előterjesztőt megkeresni a saját javaslatának az értelmezésével kapcsolatosan - mondta Gulyás Gergely ugyancsak az ATV kérdésére az átláthatósági törvénnyel kapcsolatban.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a témával kapcsolatban eredetileg maga is hasonló álláspontot képviselt volna, de miután meghallgatta és elolvasta Lázár János miniszter nyilatkozatát, úgy érezte, csak ismételni tudná a szavait. Kiemelte, hogy egész Európában vita tárgyát képezi, milyen formában lehet befolyásolni a közéletet, és milyen módokon nem. Véleménye szerint ez a kérdés Magyarországon különösen hangsúlyos kellene, hogy legyen, még ha sokan hajlamosak is megfeledkezni erről. Felidézte, hogy a közelmúltban volt egy próbálkozás, amely során külföldi szereplők – elsősorban amerikai demokraták – 2022-ben jelentős, több mint hárommilliárd forintos összeggel kívánták politikai finanszírozás formájában befolyásolni a magyar kormány összetételét. Úgy fogalmazott, ezt nehéz másként értelmezni, mint egy kísérletet arra, hogy kívülről vásároljanak maguknak egy magyar kormányt.

Szerinte emiatt üdvözlendő, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja egy ilyen típusú szabályozással próbálkozik, legalábbis a szándék szintjén. Hozzátette: az már a törvénytervezet kérdése, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő jogalkotási megoldást.

A miniszter emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egyes döntései is vitára adnak okot. Emlékeztetett arra, hogy amerikai kongresszusi képviselők levelet írtak az Európai Bizottság elnökének, amelyben azt kifogásolták, hogy civil szervezeteknek álcázott adományokon keresztül támogatták a lengyel elnökválasztás liberális jelöltjét. Gulyás szerint ez a gyakorlat önmagában is vitát érdemel. Kiemelte, hogy a támogatások átláthatósága az Európai Bizottság esetében nem éri el a Magyarországon megszokott szintet, mivel Brüsszelben ezek a támogatások nem nyilvánosak, ellentétben a hazai gyakorlattal, ahol akár néhány milliós civil támogatások is hetente bekerülnek a sajtóba az átláthatóság miatt. Hozzátette, hogy a francia kormány is kezdeményezte bizonyos titkosítások feloldását, éppen a bizottsági támogatások átláthatósága érdekében.