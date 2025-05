Vitézy Dávid sok mindenre emlékszik, egy váratlan kérdést is feltett Gulyás Gergely Kristófnak

Fidesz;BKV;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;emlékezet;Tisza Párt;Podmaniczky Mozgalom;

2025-05-28 14:53:00 CEST

A nagypolitikai kérdések után elsőként a cégvezetői pályázatok ügyével tértek vissza a fővárosi témákra a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén. Vitézy Dávid azt javasolta, hogy a BKV és a BKK pályázatát nyissák újra vagy írják ki ismét, míg ezzel párhuzamosan a BKV-nál felmerült korrupciós vádak miatt induljon átfogó vizsgálat.

A Fidesz szerint az összes fővárosi gazdasági cégét át kell vizsgálni, mert az elmúlt években „talicskával tolták ki a pénzt”. A Tisza felelős gazdálkodást kérte számon, megjegyezve, hogy elvárható lett volna, hogy a városvezetés már korábban felülvizsgálja az informatikai szerződéseket, hiszen a BKK kétszer is visszadobta, másrészt a BKV egész működése kérdéses. Bujdosó Andrea (Tisza) azt is megjegyezte, hogy egy BKV jellegű cég átvilágítása legalább 200 millió forintba kerül és legalább 2 évig tart. A Fidesz 40 cégnél kérte ezt, ami 2-3 milliárdba kerülhet és évekig tarthat. Ezzel együtt Magyar Péter pártjának képviselői szerint egyértelművé vált, hogy a városvezetés nem ura a helyzetnek. Ha igaz az, hogy egy bűnszervezet beépült egy fővárosi közszolgáltató cégbe és magánkasszaként használta azt, akkor jobb lenne, ha a jövőben vagyonkezelési struktúrában működtetné gazdasági társaságait a főváros.

Barabás Richárd azt javasolta, hogy a főpolgármester kérjen be írásos nyilatkozatot minden képviselőtől, hogy milyen kapcsolatban állnak Fuzik Zsolttal. Orbán Árpád (Tisza Párt) elmondta, hogy az általa vezetett pályázati bizottság kedden szavazott a BFVK és a BGYH esetében a cégvezetői pályázatokról, az egyik jelölt hét, a másik 8 szavazatot kapott. A főpolgármester általa vitatott érvelése szerint az így kiválasztott személyeket csak akkor terjeszthette volna elő, ha megszerzik az abszolút többséget. Csakhogy a Fidesz képviselői nem értek oda, így nélkülük döntöttek. Azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy BKV esetében ügyvivő felügyelőbizottság vezesse tovább a céget. Ezt a kérdést is meg fogják vizsgálni.

Déri Tibor (DK) megemlítette, hogy a vagyonkezelő esetében 2 jelöltet hallgattak meg, míg a gyógyfürdős cégre jelentkezők közül 5 főt. A nyerteseknek, még a bizottságban sem sikerült abszolút többséget szerezni, hogyan nyerhetnék el így a Fővárosi Közgyűlés többségének támogatását. Baranyi Krisztina a pályázati bizottság törvényes működését firtatta és meghökkent, hogy nincs törvényességi felügyelete. Karácsony Gergely közbevetette, hogy eddig nem kapott hivatalos tájékoztatást a bizottsági döntésről.

„Van annak egy bája, hogy éppen azok – a Fidesz és a kutyapártiak - bírálják a pályázati bíráló bizottság munkáját és csak pogácsázni és obstruálni jönnek a bizottsági ülésre” - vetette oda Bujdosó Andrea, aki nem kevés indulattal közölte, hogy a törvényességi felügyeletet a főpolgármester látja el. Minden frakció és a főpolgármester is mindent megtett, hogy megakadályozzák a kompetens cégvezetők kiválasztását. Béres András nehezményezte, hogy egyetlen bizottság működését és döntést befolyásoló javaslata sem ment át a bizottságon. Így például a női kvótára, a jól teljesítő régi cégvezetők előnyben részesítése. Szerinte ez cégvezetői pályázat inkább boszorkányüldözésre hasonlít, mintsem a kompetens vezető keresésére.

„Ebben a közgyűlésben teljes egyetértés van abban, hogy a jelenlegi cégvezetőkkel nem akarunk együttműködni, ehhez képest a Tisza és a régi ellenzék hosszú huzavona után lassan eléri, hogy minden marad a régiben” – mondta Szepesfalvy Anna (Fidesz).

Balogh Balázs (Tisza) úgy vélte, hogy Bolla és a BKV körüli botrány közgyűlési tárgyalásakor a városvezetés és az összes többi frakció összezár és együtt próbálják másra terelni a show-t. Ezt követen a Tisza és a Fidesz egyaránt magának követelte a dicsőséget, hogy leváltanák a cégvezetőket, miközben a másik ténykedését ez ügyben annulálták. Baranyi Krisztina arra tett javaslatot, hogy BKV reklámfelületeinek hasznosításáról kérjenek részletes elemzést és vegyék el a cégtől és végezze azt a Főpolgármesteri Hivatal vagy egy másik fővárosi cég.

Sok mindenre emlékszünk – háborodott fel Vitézy Dávid Podmaniczky Mozgalom vezetője, miután több hozzászóláson keresztül gyűjtögette a haragját. Mint mondta, a BKV korrupció vádas informatikai szerződését 2019-ban Tarlós István idején kötötték, akkor éppen Szentkirályi Alexandra volt főpolgármester-helyettes. Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) vajon megkérdezte már a frakcióvezetőjétől, hogy miért nem szólalt fel ellene.

Vitézy arra is emlékeztetett mindenkit, hogy Bolla előtt három BKV-vezérigazgatót vittek el bilincsben. Nem tagadta, hogy ismerte mindegyiket, ahogy Fuzikot is, hiszen a cég informatikai igazgatója volt egy időben. Majd váratlan fordulattal megkérdezte újfent Gulyást, hogy ismeri-e Tombor Andrást.

Gulyás visszakézből tagadta, ami némi derültséget váltott ki. Tájékoztatásul Vitézy elmondta, hogy Tarlós idején az összes közbeszerzést odaadták a Tombor által felügyelt cégnek, így éppen a Fidesz volt az, amely beengedte a bűnszervezetet a fővárosba. Ezután Barabáshoz fordult, mondván, hogy azona a börtönlistán jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, amely olyan párthoz kötődött, amelynek prominensei - Tóth Csabát, Horváth Csaba – éppen bíróság előtt felel a tetteiért. Arra is kitért, hogy Karácsony Gergely egy képpel próbálja zsarolni, amelyek Fuzikkal látható, Gulyás pedig erre rájátszva vádaskodik.

– Közben senki nem beszél a lényegről, arról, hogy miért hosszabbították meg a SYS szerződését 2024-ben, hogyan kaphatott 43 milliárd forint értékben informatikai megbízást ez a cég. A BKK vezérigazgatója szerint kétszer dobták vissza, de végül valahogy mégis átment. A BKV nem tartotta be a 22 százalékos volumencsökkentésre vonatkozó előírást se., de ez se érdekelt senkit. A régi ellenzék s a Fidesz évek óta összejátszik, hogy a legjobb takarító, informatikai, zöldfelület gondozó cégeknek továbbra is bejárása lehessen a fővárosi cégekbe” – foglalta össze Vitézy.

Karácsony napirendi zárszóként elsőként visszautasította a Vitézy által felvetett zsarolási vádat, szerinte legfeljebb epés megjegyzést tett arra, hogy a VEKE honlapján van egy kép, amelyen Vitézy 2016-ban Fuzik szülinapján beszédet mondott. Mint mondta, ez azért érdekes, mert Bolla abba bukott bele, hogy közös fotói voltak Fuzikkal. Majd egy kérdéssel folytatta:„Mire alapozzák azon vaskos állításokat, miszerint hány milliárd folyt ki, illetve beépült egy bűnszervezet a BKV-ba?” Mint mondta: „a 444 cikkében idézett vallomásrészletekben nem is szerepel a BKV neve. Mi megörököltünk egy szerződést, akkor egyébként már nem voltak tulajdonosok azok, akiket a TEK elvitt -tette hozzá a főpolgármester, aki azt is elmondta, hogy írtak ki részmunkákra pályázatokat, de többségében nem tudtak olcsóbb árakat kicsikarni. Lehet új átvilágítás, de volt korábban és abban az szerepelt, hogy ez nem volt túlárazva. Elismerte, hogy nem szerette volna, hogy a teljes informatikai megbízást a 4IG-ra bízzák, de végül nem ő döntött. A takarítás jó részét menet közben beszervezték, ahogy a zöldterület gondozást is”.

A cégvezetői pályázatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy üres politikai lózung, hogy teljesítménytől függetlenül mindenkit menesztene a Fidesz, a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom is. A jelen gazdasági helyzet aligha vonzza tömött sorokban a kompetens vezetőket a fővároshoz. A Fidesz frakció szerinte betette a Tiszát és Vitézyt egy hintába, mindent megszavaznak, ami árt a városnak és nem támogatják, ami segítene. Ez egy politikai játszma. A korrupciót ugyanakkor valós veszélynek nevezte. De szerinte, ha nem valósítják meg a cégracionalizálási programokat az elmúlt ciklusban, akkor már korábban eljutottunk volna a jelenlegi pénzügyi törésponthoz.