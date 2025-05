Egy projekt, amelybe ciki nem beszállni

Magyarország;gyerekek;zeneoktatás;

2025-05-29 13:00:00 CEST

Tíz ismert előadó segítségével készítenek közös zenei albumot olyan gyerekek, akik szociális körülményeik miatt nehezebben jutnak megfelelő zeneoktatáshoz.

Amikor 2009-ben Bécsben megalakult a Superar program, az alapgondolat ambiciózus volt: minden gyerek számára hozzáférhetővé tenni a jó minőségű zeneoktatást, szociális háttértől, előképzettségtől, képességtől függetlenül. Morvay Judit a bécsi Zeneakadémián folytatott tanulmányai alatt találkozott a programmal, majd barátai segítségével honosította meg annak magyarországi gyökereit.

A Superar Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke így nyilatkozott lapunknak: – Gyakran szembesülünk azzal, hogy a zeneiskolai rendszerbe nem kerülnek be a gyerekek például azért, mert tehetség alapon válogatják őket, esetleg eleve nincs a közelben lehetőség erre vagy mert egy magas színvonalú magánoktatást egyszerűen nem tud bárki finanszírozni. Nekünk az a célunk, hogy a lehető legmagasabb minőséget vigyük el olyan iskolákba, ahol sokféle társadalmi rétegből érkeznek a gyerekek.

A módszertan, amellyel az alapítvány munkatársai az ingyenes foglalkozásokon a gyerekeket képzik folyamatosan csiszolódik a Superar program tagországainak közös tapasztalatai alapján, alkalmazkodva az adott környezethez: “Itthon a Kodály-módszernek óriási hagyománya van, de sok helyen látjuk, hogy ez leredukálódott a szolfézsoktatásra, háttérbe szorítva azokat az értékeket, amelyekről a zeneszerző beszélt: hogy tényleg minden gyereket hagyjunk énekelni és zenélni. Ennek adunk új lendületet itthon.” Morvay kiemelte, módszerük fontos része az élményalapú oktatás, amely a közös zenélés mellett az állandó szereplést is jelenti. Ezek a gyerekek ugyanis a Sziget fesztiválnak hála évek óta lehetőséget kapnak arra, hogy fellépjenek Magyarország legnagyobb zenei eseményén is. A sikerélménnyel szerzett tapasztalatot pedig az alapítvány vezetője szerint a gyerekek az élet más területein is hasznosítják: Pedagógusok és szülők visszajelzéseiből látják, hogy a gyerekek ugyanakkora bátorsággal és kitartással ülnek neki a következő matek dolgozatnak, mint amekkorával fellépnek több tízezer ember előtt. “Próbáljuk átadni nekik, hogy nem a tökéletesre törekszünk, nem arra koncentrálunk, mit fogunk elrontani. Az a fő kérdés, hogy kinek milyen erőssége van, amit hozzáad a közös produkcióhoz. ”

A Superalbum ötlete a Banana Records zenei kiadó KEMP dalszerző táborában merült fel először: “Olyan dolgot kellene csinálnunk, amibe ciki nem beszállni.” - mondta akkor Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője, azóta pedig már a zenekaron kívül kilenc másik ismert előadó csatlakozott a projekthez, úgymint a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, a Bohemian Betyars, a Kolibri, a Margaret Island, a ValMar, Mehringer Marci és zenekara, Járai Márk és Co Lee. A következő hónapokban többek között az alapítvány és a támogatók (Banana Records és Spar Magyarország) közösségi média felületein nyomon követhetjük a lemez születését.