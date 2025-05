Nyolcméteres Kollárzilla is megjelenhet a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén, ha Kovács Gergely komolyan beszél

Fővárosi Közgyűlés;Kovács Gergely;

2025-05-28 20:05:00 CEST

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke krízisegyeztetésről is posztolt fotót.

Bár a Fővárosi Közgyűlés ma tartott ülése az anyagi összeomlás és több más véresen komoly kérdés árnyékában zajlott, akadt, aki vita közben simán végigtrollkodta a napot.

Ő nem más, mint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, a XII. kerület polgármestere, Kovács Gergely. A politikus a nap folyamán több bejegyzést is közzétett az ülésteremből, amelyek sajátos nézőpontból mutatták be az ott zajló munkát.

A politikus első posztja nem sokkal délelőtt fél 11 után jelent meg. „A szokásos sorosozás, idegenérdekezés és drogosozás közben ötletes akcióra szánta el magát a Fidesz a fővárosi közgyűlésben: EU with Ukraine pólókat adtak a tiszásoknak” – számolt be. Neki sikerült megszereznie egyet a pólók közül, mivel a tiszások eldobálták azokat. A darabot azonnal felvette, és büszkén pózolt benne.

Nem sokkal dél előtt újabb bejegyzés érkezett: „Újabb ötletes akcióval folytatódott a Fővárosi Közgyűlés óvodája” – írta. Ebben arról számolt be, hogy bár az igazi Kollár Kinga is jelen volt a teremben, a Fidesz egy kartonfigurát is hozott róla. „Ez azért üt. Most aztán tényleg sikerült megmutatniuk, két Kollár Kinga még sose volt a közgyűlésben!” – ironizált Kovács Gergely, hozzátéve, hogy szerinte ez még mindig kevés. Ígéretet tett, hogy a következő ülésre egy „nyolc méteres Megakollárkingát, egy igazi Kollárzillát” visz magával, és akkor majd neki lesz igaza.

Kovács Gergely délután sem engedte el a témát, magáról is készíttetett egy kartonfigurát, amelyen félmeztelen, izmos férfitesthez montírozta az arcát, egy cigarettával a szájában. „Csatlakoztam Kollár Kinga harcához a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén. Együtt sikerülni fog!” – kommentálta a képet.

A közgyűlésben emellett hangsúlyos szerepet kapott az is, hogy kinek van – vagy épp nincs – közös fényképe a „Nagymester” néven elhíresült Fuzik Zsolttal. Kovács Gergely is posztolt egy ilyen képet, amelyen – állítása szerint – titkos krízisegyeztetést folytat a férfival, a jövő hétre tervezett, Bolla Tiborral közös szelfijük miatt. A fotón egy kitakart arcú férfi látható – élünk a gyanúperrel, hogy valójában nem Fuzik Zsolt szerepel rajta.

A Fővárosi Közgyűlésen egyébként több érdemi ügy is terítékre került. Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a Fidesz fővárosi frakciójának azon tagjai ellen, akik fővárosi tisztségük mellett az Országgyűlés Hivatalának fizetett munkatársai is. Szóba került Budapest anyagi helyzete is.