Újra milliós pénzeső hullott az Orbán-kormány szívének kedves civilekre

2025-05-28 20:00:00 CEST

A Népszava megnézte, hogy a toplistás, tehát öt év alatt a legtöbbet elnyerő szervezet mivel foglalkozik a többi között Városi Civil Alap (VCA) pályázatain elnyert pénzből.

Öt Fidesz-közeli szervezet is – szervezetenként - 48 millió forinthoz jutott öt év alatt a Városi Civil Alap (VCA) pályázatain 2021 és 2025 közt. A kormány civileknek szánt pályázatán pedig idén is fideszes hátszelű kérelmezők viszik el a 4,8 milliárd forintos civil keret nagyon nagy részét – számolt be a 444.hu, amely a támogatásokat összesítette.

Négy évvel ezelőtt az Orbán-kormány úgy döntött, hogy lemond a Norvég Alapból elérhető 77 milliárd forintos támogatás egészéről, mivel annak egy kis részét – körülbelül 4 milliárd forintot – olyan civil szervezetek is kezelhették volna, amelyek nem állnak a kabinet befolyása alatt. Ezt követően a Miniszterelnökség saját költségvetéséből életre hívott egy új pályázati rendszert, a Városi Civil Alapot.

A Népszava megnézte, hogy a toplistás, tehát öt év alatt a legtöbbet elnyerő szervezet mivel foglalkozik. Az egyik legtöbb pénzt, 48 milliót a Zöld Út Caritas nevű szervezet kapta. Idén január óta a szervezet képviselője Tóthné Oroszlán Erzsébet Magdolna, aki nyugdíjas, egykor pedagógus volt, és 2014-ben még a Fidesz színeiben indult az önkormányzati választásokon, de nem jutott be a testületbe Pesterzsébeten. A szervezet korábbi vezetője egy volt kormánypárti önkormányzati képviselő, Bánó Miklós volt. Gyuricza-Somodi Klára helyi ellenzéki képviselő posztjaiból kiderült, hogy a szervezet „az Erzsébeti Napló kormánypárti propagandalap felelős kiadója.” A vezetőváltás óta az Erzsébet Napló nyomtatott kiadványa és a Facebook oldala is működik egyébként a szervezet gondozásában. Május 26-i posztjuk például az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás online kitöltésére buzdít.

Szintén 48 milliót kapott a Jász Nemzet Egyesület, amelynek képviselője Mészárosné Vas Márta, akit Pócs János fideszes parlamenti képviselő bizalmasaként tartanak számon. Egy helyi lap, a Jászkunline számolt be arról, hogy Pócs János cége és az egyesület is ugyanarra a címre van bejegyezve. Lapunk kereste az egyesület honlapját, közösségi oldalát, azonban ilyen néven az interneten nem találni nyomát, így az sem derült ki, hogy mivel foglalkozik az egyesület. Ugyancsak 48 milliót kapott öt év alatt a Putnok Városért Egyesület, melynek elnöke Jeddi József helyi fideszes önkormányzati képviselő. Egyébként a szervezet támogatásával indultak el a 2024-es választáson a kormánypárti képviselőjelöltek.

A top 5-ben van az Obbágy Csaba egykori ózdi fideszes önkormányzati képviselő neve alatt futó Rombauer Alapítvány is, aminek honlapját, közösségi oldalát szintén nem találtuk meg (Obbágy neve most azzal került a hírekbe, hogy tolatás közben elgázolt egy nőt, aki súlyosan megsérült, a politikus vérében pedig alkoholt találtak). Egyetlen videóban említik az alapítvány nevét, egy 2022-es jótékonysági rendezvénnyel kapcsolatban, ahol elméletileg segítettek a szervezésben. Viszont a korábban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által üzemeltetett Civil Információs Portál „külföldről támogatott civil szervezetek” listáján megtalálható az alapítvány neve. Az, hogy ez pontosan mit jelent, nem derül ki a most már inaktív oldalról. Szintén 48 milliót kapott a Vasvári Pál Polgári Egyesület, amit Bauer Ferenc XVIII. kerületi fideszes önkormányzati képviselő jegyez. Ez a szervezet viszont látható tevékenységet végez, Vasvári Pál emlékét ápolja, különböző programokon keresztül.