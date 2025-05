Balásy Gyula összesen 6,5 millió dollárért vehetett két luxuslakást Floridában

Florida;luxuslakás;luxusingatlan;Balásy Gyula;

2025-05-29 08:16:00 CEST

Jelenlegi árfolyamon számolva összesen 2,4 milliárd forintot fizetett az óceánra néző ingatlanokért. A kisebbiket heti 11, a nagyobbikat heti 21 ezer dollárért adják ki.

Balásy Gyula és felesége két luxuslakást vásárolt Floridában a Miami Beach környékén 2023 decemberében, illetve 2024 januárjában az óceánparti Il Villaggio társasházban – írja a 444.

A kisebbik lakás vételára 2 millió dollár, a nagyobbiké, egy majdnem egy időben vásárolt lakás pedig 4,5 millió dollár volt. Jelenlegi i árfolyamon számolva 700, illetve 1,7 milliárd forintért, azaz összesen 2,4 milliárd forintért vették az ingatlanokat.

Mindkét lakás a kisebbik címére bejegyzett M1S8 LLC (Kft.) tulajdonában van a hivatalos iratok szerint, amit alig két hónappal az adásvételek előtt alapították Floridában, a cég kizárólagos tulajdonosai, illetve vezetői Balásy Gyula és felesége, akik magyar útlevéllel igazolták személyazonosságukat – írja a lap.

A kisebbik apartman 135 négyzetméteres, leírása szerint „kortárs luxus" jellemzi, óceánra néző terasz, porcelán padló és selyemtapéta van benne. A nagyobbik lakás az épület északkeleti sarkán, a legfelső szintek egyikén helyezkedik el 215 négyzetméteren, 3 hálószoba, 5 fürdőszoba és egy impozáns napozóterasz tartozik hozzá, ahonnan tökéletes panoráma nyílik az Atlanti-óceánra.

Az épületben lakóknak porta és szobaszerviz is rendelkezésre áll, privát úszómedence, privát konditerem és privát strand is jár nekik. A házaspár egyik apartmant sem használja, helyette kiadják őket, a kisebbiket heti 11, a nagyobbikat heti 21 ezer dollárért. Ez durván 4, illetve 8 millió forintot jelent, ám a bérbeadás minimum időtartama három hónap, és le kell tenni egy 36 ezer dolláros, azaz 13,3 millió forintos kauciót is.

Mint arról beszámoltunk, a Transparency International (TI) Magyarország márciusban publikált közbeszerzési kutatása szerint 2021-2023 között Balásy Gyula mintegy 336 milliárd forint értékben nyert el szerződéseket hat cégén keresztül, szinte kizárólag a kormánypropagandáért és az állami rendezvényszervezésért felelős Nemzeti Kommunikációs Hivataltól (NKOH). A NKOH megbízásainak 74 százalékát nyerték el a Balásy-cégek a vizsgált három év alatt, ezáltal gyakorlatilag monopolizálva a kormányzati kommunikációs megbízások piacát. 100 leggazdagabb magyar kiadvány Balásy Gyulát a 34. leggazdagabb emberként tartja számon Magyarországon.