Walter Katalin, a BKK távozó vezérigazgatója: Nem lemondtam, hanem felmondtam

2025-05-29 12:29:00 CEST

Hangsúlyozta, semmiféle botrány nem volt a cég körül, döntése a politikai bizonytalanság miatt született meg.

Nem lemondtam, hanem felmondtam - közölte a Magyar Hang megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) távozó vezérigazgatója.

Mint megírtuk, Walter Katalin egy csütörtöki levélben jelezte, hogy távozik, a többi között az illúziói szertefoszlásával indokolva a döntést. Pozíciója azután került veszélybe, hogy a fővárosi közszolgáltató cégek élén a Tisza Párt változást követelt, s nyílt pályázatot hirdettek rájuk. Március 31-én ő maga is indult, a folyamat azonban elhúzódik, a bírálóbizottság nem talált megfelelő pályázókat, szerdán pedig a Fővárosi Közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy nyilvánítsa érvénytelennek mind a BKK, mind a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezérigazgatói pályázatát, és változatlan tartalommal harmincnapos határidővel hirdesse meg újra.

Walter Katalin közölte, felmondását csütörtök reggel átadta Karácsony Gergelynek, aki szerinte elkeseredetten vette tudomásul a döntést. Egyúttal határozottan visszautasította, hogy bármilyen, a BKK körül kialakult botrány áll felmondása mögött. – A szerdai közgyűlést elnézve szertefoszlott minden illúzióm, hogy lehet érdemben folytatni a szakmai munkát. Az, hogy a közgyűlés eredménytelenné nyilvánította a főváros által a BKK vezérigazgatói posztra kiírt pályázatot, csak az utolsó csepp volt számára a pohárban – ismételte meg. Szerinte amúgy is folyamatosan megkérdőjelezett legitimációval kellett dolgozni, amit egy idő után képtelenség folytatni.

Kitért arra is, hogy a bírálóbizottság egyszer sem hallgatta meg, holott indult a cégvezetői pályázaton és beadta a jelentkezését is. – Még csak nem is kommunikáltak velem. Piaci profizmust várt el a bizottság a jelentkezőktől, miközben ők ezen a téren a minimumot sem teljesítették - jegyezte meg. Hozzátette, hogy amennyiben harmadszor is kiír egy pályázatot a főváros a BKK vezetésére, akkor azon már nem indul és korábbi jelentkezését is visszavonja. – Eddig tudtam ezt csinálni. Nehezen hoztam döntést a felmondásról, mert tudtam, hogy a kollégáim körében meglévő bizonytalanságot még inkább növelheti. Abban bízom, hogy a döntésemmel rádöbbennek egyes szereplők, hogy a politikai játszmáknak van hatása a való életre is” - fogalmazott Walter Katalin.

A Népszavához eljutott Walter Katalin felmondó nyilatkozata, amely szerint június 28-án jár le felmondási ideje. „A folyamatos finanszírozási krízis és a szakmai munkát végtelenül megnehezítő állandó politikai adok-kapok ellenére azért tartottam ki eddig, mert hittem abban, hogy május végéig pont kerül a folyamat végére” - fogalmazott, megjegyezve, hogy most azt látja, nincs esély a kiválasztási folyamat professzionális lezárására. Egy vezérigazgató kinevezése - legyen szó bármely fővárosi cégről - nem lehet ilyen mértékben hatalmi játszmák eszköze: itt ugyanis nem csak a vezető személyéről van szó, hanem többezer munkavállalót foglalkoztató vállalatok mindennapi működéséről. Ezt a bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot nem szabad fenntartani. Így nem lehet építkezni és fejleszteni, lényegében lehetetlen új, hozzáértő munkatársakat toborozni - fogalmazott. Megjegyezte, nem akar folyamatosan megkérdőjelezett közgyűlési legitimációval dolgozni, és azt sem szeretné végignézni, ahogy az általa elért eredmények veszélybe kerülnek. „Csak remélni tudom, hogy döntésem a testület tagjai számára egyben jelzés is: politikai játszmáik a budapesti közösségi közlekedést használó milliók érdekeit sértik” - írta Walter Katalin.