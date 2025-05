Meredeken, 90 százalékkal zuhant tavaly az Orbán-kormány propagandáját irányító Mediaworks profitja

cégadat;kormánypropaganda;Mediaworks;

A visszaesés arra utalhat, hogy a magyar állam már nem tudja vagy akarja olyan mértékben finanszírozni az üzeneteit, mint korábban

Enyhe, 0,32 százalékos visszaesést könyvelt el árbevételében a több ismert kormányzati médiát fenntartó Mediaworks a 2024-es évben – írja a hvg.hu.

A társaság forgalma így az egy évvel korábbi 57,2 milliárd forintról 57,1 milliárd forintra csökkent. Ezzel szemben a profit drasztikusan, több mint 90 százalékkal zuhant: míg 2023-ban 3,3 milliárd forintot tett ki a profit, 2024-re ez már csupán 321 millió forintra esett vissza. Ugyanakkor jelentősen nőtt a vállalat bankbetétekben tartott pénzállománya: 692 millióról 1,14 milliárd forintra emelkedett.

A Mediaworks az állami hirdetések kiemelt felvevője, így a visszaesés arra utalhat, hogy a magyar állam már nem tudja vagy akarja olyan mértékben finanszírozni az üzeneteit, mint korábban. Bár a kiadó az utóbbi időszakban már nem küldi meg részletesen a Kantar Mediának a reklámbevételeinek forrását, ezért a külső szereplők csak korlátozott betekintést nyerhetnek abba, hogyan alakul a vállalatnál az állami és kereskedelmi hirdetések aránya.

A társaság a 2023-as nyereségét az eredménytartalékba helyezte, amely így elérte a 20,5 milliárd forintot. A sajtóperes ügyekre képzett céltartalékot 35,5 millióval növelték, így összesen 141 millió forint áll rendelkezésre erre a célra – amire vélhetően szükség is lesz, mivel továbbra is a Mediaworks kiadványai ellen indul a legtöbb sajtóper, és ezek többségét a kiadó el is veszti.

A vállalat hosszú távú követeléseinek legnagyobb részét egy 30,1 milliárd forintos, öt évet meghaladó futamidejű devizaalapú kölcsön teszi ki. A rövid távon esedékes tartozások összege 15,7 milliárd forint. A leányvállalatokkal szembeni kötelezettség 6,9 milliárd forintot jelent. Ugyanakkor a leánycégek is komoly tartozásokat halmoztak fel: a HírTV 416 millióval, a nemzetközi propagandakiadványokat – például a „Hungarian Conservative” folyóiratot – megjelentető V4NA 646 millióval tartozik az anyavállalatnak. Az Inform Média, amely a megyei lapokért felel, 205 millióval, míg a Hold Reklám, amely főként rádiós reklámtevékenységgel foglalkozik, 167 millióval adós.

A bevételi oldalt vizsgálva a Mediaworks reklámbevétele 2024-ben jelentős, 27 százalékos visszaesést mutatott, 11 milliárd forintra csökkent. A nyomtatott lapok értékesítéséből származó árbevétel enyhén mérséklődött: 12 milliárdról 11,9 milliárd forintra. A nyomdai szolgáltatásokból származó bevétel viszont több mint 400 millió forinttal nőtt, elérve a 10 milliárdos szintet. Az online szegmens bevételei 11 százalékkal emelkedtek, így 12,7 milliárd forintra rúgtak. A terjesztési és adminisztrációs szolgáltatásokból származó bevételek szintén figyelemre méltó, 26 százalékos növekedést mutattak, 7,2 milliárd forintra bővülve.

A Mediaworks tavaly 886 millió forint osztalékot kapott, ami 15 százalékos csökkenést jelent az előző évi összeghez képest. Ugyanakkor kamatbevételekből és árfolyamnyereségből jelentős, 2,1 milliárd forintos összeget könyvelhetett el. A vállalat 2024-es bérköltsége 15,4 milliárd forint volt, ami 8,9 százalékos emelkedést jelent, ám ez még mindig elmarad az infláció mértékétől; éves szinten az infláció 7 százalékkal nőtt. A személyi jellegű egyéb juttatások közel kétszeresükre, 1,25 milliárd forintra emelkedtek, miközben a bérjárulékok 9,5 százalékkal, 1,4 milliárd forintra nőttek.

Az alkalmazotti létszám 2024-ben átlagosan 1873 fő volt: ebből 261 fizikai, míg 1612 szellemi munkát végzett. Ez enyhe növekedést jelent a 2023-as 1824 főhöz képest, ugyanakkor jóval alacsonyabb a 2022-ben jelentett 2047 főnél, amely már akkor is csökkenést tükrözött a 2021-es 2259 fős átlaglétszámhoz viszonyítva.