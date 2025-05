„Primitívebb, agresszívebb” – Durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők

Orbán-kormány;Magyarország;Lengyelország;agresszió;propaganda;EP-küldöttség;

2025-05-02 05:55:00 CEST

A lengyel Krzysztof Śmiszek ellenséges politikusokról és fáradt civilekről mesélt a Népszavának.

Mindenhol körülvett minket a propaganda. Erre láthatóan rengeteg pénzt költenek – mondta a Népszavának Krzysztof Śmiszek, a lengyel Új Baloldal nevű párt uniós képviselője, aki húsvét előtt Budapesten vizsgálta egy európai parlamenti delegáció keretében a magyar jogállamiság helyzetét.

Śmiszek szerint a Fidesszel szoros szövetségben lévő lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt is hasonló módon kormányzott 2015 és 2023 között: a hatalomgyakorlás, a kommunikáció vagy a lejárató kampányok mind ismerősek voltak számára saját hazájából. A magyar propaganda ugyanakkor – mint mondta – „primitívebb és agresszívebb, mint amit Lengyelországban láttunk. Viszont nagyon jól be van csomagolva, sokkal okosabban csinálják, mint anno nálunk.”

A legtöbb miniszter, akivel találkozni akartak az EP-képviselők, nem fogadta el a meghívásukat. Összesen egy államtitkárral sikerült leülniük, de például a Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető Lánczi Tamás és kormánypárti országgyűlési képviselők sem voltak nyitottak a párbeszédre. „Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem, előre megvolt a véleményük rólunk” – fogalmazott a lengyel EP-képviselő, aki ugyanakkor felvetette: lehet, hogy ez az arrogancia és túlzott önbizalom valójában a pánik jele, mert érzik, bajban vannak.

Śmiszek emlékeztetett, néhány évvel ezelőtt, amikor a Covid-járvány utáni helyreállítási alapról tárgyaltak az EU-val a kormányok, akkor a magyar kabinet még egy sor reformot megígért az Európai Bizottságnak a pénzért. Akkor Śmiszek pártja ellenzékben volt, és azt várta volna a lengyel kormánytól, hogy ők is tegyék azt, mint az Orbán-kormány. Azóta fordult a helyzet, az új lengyel kormány, amelyben 2023 decembere után Śmiszek miniszterhelyettes volt a tavalyi EP-választásokig, már hozzáfért az uniós pénzekhez, míg Magyarországon jelenleg semmilyen látható módon nem is próbálkozik a saját maguk által megígért reformokkal, amik nélkül milliárdoktól esünk el. Szerinte az Európai Bizottság eddigi stratégiája láthatóan kudarcot vallott, mert már nem csak egy-egy problémás kérdésről van szó, hanem egy rendszerről.

Budapesti útjuk során a képviselők bírókkal, a független média képviselőivel és civilekkel is találkoztak. Śmiszek nagyra tartja az ő munkájukat, de sokukon a fáradtságot látta, ahogyan a folyamatos támadásokat próbálják elviselni. Az EP-képviselő korábban maga is jogvédelemmel foglalkozott. Akkor – mint mondta – csodálva nézte magyar kollégáit, akik bátrak és elkötelezettek voltak. – Figyeltem a pezsgő magyar civil életet, azt éreztem, ők előttünk járnak, sokszor progresszívebb ötleteik voltak, mint nekünk Lengyelországban.” Most viszont szomorúan látta, hogy az ország nagyon messze van az alapvető demokratikus értékektől, az autoriter állam mindenhol jelen volt.

A Pride betiltásáról is Lengyelország példája jutott eszébe, ahol a még 2005-ben a Jog és Igazságosság párt első kormányzása alatt is megtiltották az ottani felvonulást, amitől csak erősebb lett a mozgalom. „Ha Orbán el akarta hallgattatni a magyar LMBT közösséget, akkor ez nem sikerült, valójában csak hangosabbá tette őket.”

Ahogy elsőként a Népszava megírta, az Európai Bizottságnak lenne egy jogi lehetősége, hogy az Európai Bíróságtól kérje a gyermekvédelmi törvény felfüggesztését. Emiatt akár legálisan is lehetne vonulni. Azonban úgy tűnik, erre nem hajlik a Bizottság. „Itt az ideje, hogy a Bizottság tartsa magát a szavához, és lépjen még most az emberek jogaiért. Ha valami történik a tüntetőkkel, a Bizottság embereinek kell majd tükörbe nézni, és elismerni, hogy mik a következményei annak, hogy nem cselekedtek időben” – mondta Krzysztof Śmiszek, aki maga is részt vesz majd a Budapest Pride felvonuláson június 28-án, bármi is legyen akkor a jogi helyzet.