Magyar Péter azt mondja, hogy ha bilincsben viszik el, követi Kossuth Lajos példáját

Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;átláthatósági törvény;

2025-05-29 14:11:00 CEST

A Tisza Párt elnök arról beszélt, hogy már csak 318 nap van hátra a választásig, azt valahogy ki kell bírni. Úgy tudja, a Fideszben felvetették, hogy esetleg Orbán Viktor helyett Lázár Jánossal vágjon neki a párt 2026-nak.

Ha bilincsbe elvisznek, úgy járok el, mint Kossuth Lajos, aki megtanult angolul, nekem is van mit csiszolnom – jelentette ki Magyar Péter a Telexnek adott csütörtöki interjújában arra a kérdésre, hogy számít-e a saját ellehetetlenítésére, akár az EP-képviselői mandátumának megvonására vagy ellene induló büntetőeljárásokra.

A lap a Harcosok Klubjáról, a kormányváltásra készülő Tiszáról, az ukrán kémügyről és a Fidesz által átláthatóságinak nevezett, a civil szervezeteket és a független sajtót ellehetetlenítő törvényről is kérdezte a Tisza Párt elnökét élő adásban. A hvg.hu szemléje szerint az interjúban a pártelnök reagált a „lex Magyarként” emlegetett törvényre, ami a minap lépett hatályba.

Egy még áprilisban elfogadott új szabály ugyanis szigorítja a magyar EP-képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségét, és akár azt is lehetővé teszi, hogy az azt rosszul vagy nem teljesítő politikusok mandátumát megvonják, ezzel pedig a mentelmi jogukat is elvesztik. A Tisza Párt elnöke és EP-képviselője szerint őt akarják ellehetetleníteni ezzel.

Magyar Péter azonban elmondta, hogy eleget tesz neki. Kitölti az új szabály szerinti, rá vonatkozó plusz vagyonnyilatkozatot Magyar Péter, és minden adatot nyilvánosságra hoz, mert nincs titkolnivalója.

„Ez a putyini út újabb eleme, és Orbán Viktortól meg 3000 janicsárjától bármit el tudok képzelni, meg annak az ellenkezőjét is, de nem fogok megijedni” – mondta, utalva egyúttal a még elfogadás alatt álló megfélemlítési törvényre is. „Nincs társadalmi támogatottságuk, és már csak 318 nap van hátra a választásokig, ezért a hatalom fél és retteg” – tette hozzá.

Magyar Péter arról is beszélt az interjúban, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és „bandája a lőporfüstöt nem tudja megkülönböztetni a bográcsfüsttől”, és ők akarják lejáratni, sőt talán letartóztatni Ruszin-Szendi Romuluszt. Azoknak, akik a Tisza részvételét hiányolják a tüntetésekről, azt üzente: ő többet volt mostanában utcán, mint otthon az ágyában, de csak akkor lehet ezeket törvényeket visszavonni, ha megnyerik a választást.

318 nap van hátra a választásig, azt valahogy ki kell bírni, annyi idő alatt nem lehet ellehetetleníteni szervezeteket – mondta. Magyar Péter elárulta azt is, hogy a tervek szerint nyár végén mutatja be a Tisza Párt a képviselőjelöltjeit a 106 egyéni választókerületben. A pártelnök kitért arra is, hogy úgy értesült, a Fideszben felvetették, esetleg Lázár Jánossal vágjon neki a választásnak a párt, ne Orbán Viktorral, mert ő nem megy vesztes csatába.