Az NMHH több mint hatmillióra bírságolta a TV2-t a Hunyadi sorozat miatt

2025-05-29 14:04:00 CEST

A testület szerint a sorozat premierepizódjának korhatár-besorolása helytelen volt, és túl korán adták le, további részek miatt pedig eljárás indult.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa május 25-i ülésén megbírságolta a TV2 Zrt.-t a Hunyadi-sorozat első részének téves korhatár-besorolása és sugárzási időpontjának helytelen megválasztása miatt, további epizódok vonatkozásában pedig eljárást indított – derül ki a hatóság csütörtöki közleményéből.

A médiatanács megállapította, hogy a TV2 a március 8-án 20 órai kezdettel műsorra tűzött Hunyadi-sorozat első részének közzétételével, valamint annak ugyanaznap, a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatáson elérhetővé tételével megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi előírásokat.

A Hunyadi-sorozat első részét ugyanis a III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) soroltan tette közzé a médiaszolgáltató úgy a lineáris, mint a lekérhető médiaszolgáltatásán, holott azt a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) tartozóként kellett volna jelölni, és a TV2-n csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni.

A lineáris médiaszolgáltatásban elkövetett jogsértés miatt a TV2 Zrt.-re négymillió-ötszázezer forint bírságot rótt ki a testület, az ismételt jogsértésre tekintettel pedig a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 175 ezer forint megfizetésére kötelezte. Amiatt pedig, hogy a műsorszámot a lekérhető médiaszolgáltatásán is tévesen sorolta be a médiaszolgáltató, egymillió-hétszázezer, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig 150 ezer forint bírságot állapított meg.

Korábban a Népszava is megírta, hogy a sorozat nehezen összeegyeztethető az Orbán-kormány által gyermekvédelminek nevezett törvénnyel, amely nemcsak hogy az erőszakot és a szexualitás öncélú ábrázolását, hanem a homoszexualitás bármilyen megjelenítését is csak 18-as karikával engedélyezi. Ennek a TV2 nem tett eleget.

A csatorna pedig még egy családbarát verziót is leadott a sorozatból. Erre azért volt szükség, mert a Hunyadi bővelkedik az erotikus jelenetekben, az első néhány részben a fedetlen mellektől kezdve a leszbikus szexig minden akad.