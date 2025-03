A harmadik részre némileg visszaesett a Hunyadi-sorozat nézettsége, de így sincs oka szégyenkezni

sorozat;nézettség;Hunyadi János;Nemzeti Filmintézet;

2025-03-10 20:53:00 CET

Kifejezetten imponáló nézettségi adatokkal indult a Hunyadi-sorozat: a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleménye szerint az alkotás első helyezett lett a heti nézettségi toplistán.

A közlemény szerint a Hunyadi első epizódját 936 ezren látták a TV2-n, a rendezői változatot pedig 167 ezren követték a SuperTV2-n. A második rész átlagos nézőszáma a teljes lakosság körében szintén 936 ezer fő volt, a rendezői változatra pedig 138 ezren voltak kíváncsiak. Vasárnap a harmadik epizódot viszont már valamivel kevesebben, 816 ezren látták, a rendezői változatért pedig 127 ezren kapcsoltak a SuperTV2-re. A Nemzeti Filmintézeten keresztül mintegy 16 milliárd forintnyi közpénzzel megtámogatott sorozat a teljes lakosság körében szombaton 23,2, illetve 25,7, vasárnap pedig 21 százalékos közönségarányt (SHR) ért el.

Az NFI beszámolója szerint a Hunyadi nemcsak a nagyközönség előtt, hanem szakmai körökben is nagy sikert aratott, az első részek alapján született elismerő kritikák kiemelték a látványvilág, a csatajelenetek, a rendezés, a történet, az erős női karakterek és a színészi alakítások színvonalát. A Hunyadi sorozat a nemzetközi televíziós fórumokon is nagy sikert aratott, a Variety magazin minden idők egyik legnagyobb európai televíziós produkciójaként méltatta a szériát - írták.

Kétségtelen, hogy a Hunyadi-sorozat az eddigi részek alapján jóval színvonalasabb produkciónak ígérkezik, mint a közelmúlt kurzusfilmjei. Ehhez feltehetően nagyban hozzájárult, hogy a változatosság kedvéért nem kóklereknek utalták ki a magyar történelmi múlt megfilmesítésének feladatát és az azzal járó pénzeket, s egyelőre aktuálpolitikai utalásokkal sem találkoztunk. A sorozat ugyanakkor látványosan és kvázi kimondottan is a Trónok Harcát próbálja másolni az erősen Jason Momoa Khal Drogójára emlékeztető Hunyadi Jánostól a Kisujjra hajazó Cillei Ulrikon át a már-már indokolatlanul sok szexjelenetig. Érdekesség egyébként, hogy mindjárt a második részben egy LMBTQ-jelenet is van, ami, mint ismeretes, aránylag nehezen egyeztethető össze a Nemzeti Együttműködés Rendszerével. Igaz, nem is mindenki rajong a készítők közül a Fideszért: Ruttkay Zsófia forgatókönyvíró például egy FUCK NER feliratú pólóban tette tiszteletét az alkotás 72,9 millió forint közpénzzel megtámogatott díszbemutatóján.

A mű producerével, Robert Lantossal lapunk a múlt héten közölt interjút, ezt itt olvashatja el.