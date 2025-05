Katasztrófa Parajdon: bezárták az elárasztott sóbányát, a helyiek dühösek, lemondott az igazgató

árvíz;Székelyföld;természeti katasztrófa;Háromszék;parajdi sóbánya;

2025-05-29 19:45:00 CEST

A természeti csapás nem csak helyieket érinti, Szovátán, Korondon és Farkaslakán is sokan a turizmusból élnek. A feldühödött lakosság az állami tulajdonost hibáztatja, a katasztrófavédelem megoldást ígér.

Nem sikerült megmenteni a parajdi sóbánya egyetlen épen maradt részét: csütörtök késő délelőtt a víz bejutott a Telegdy-részlegbe – ezt a bánya vezetőivel történt egyeztetés után közölte a parajdi polgármester a Maszol érdeklődésére. Nyárgus László elmondta, hogy bár a sóbánya dolgozói minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak a még épen maradt terület megőrzése érdekében, a Korond-patak vize utat talált magának, így végül le kellett állítani a védekezést. Miután a beton védőgátak nem tudták megakadályozni a víz bejutását, hozzáfogtak a berendezések és eszközök mentéséhez. Nyárgus László csalódottságának adott hangot, és hozzátette: egyelőre nem lehet tudni, milyen következményekre kell még számítani.

A Transtelex cikke szerint gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált, a vízbetörés után nem sokkal a bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták. A döntés hatására elszabadultak az indulatok: a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket – és nemcsak a víz vitte el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Miközben Sebestyén József, a bánya fejlesztési igazgatója lemondott, a kormány hallgat.

Csütörtök délután az utolsó teherautó is elhagyta a bánya területét, majd dróthálóval elkerítették a bejáratot, a sorompót leengedték, és egy felirat figyelmeztet: „Privát terület. Belépni tilos.” A helyiek körében egyre hangosabb a vélemény, hogy a bánya nemcsak ideiglenesen, hanem véglegesen bezárt. Egyre többen beszélnek arról, hogy szervezett lakossági tiltakozásra kerülhet sor, ha nem érkezik egyértelmű és hiteles tájékoztatás arról, hogy mi történik a bányával és mi várható a közeljövőben. Többen is elmondták, hogy ez egy régóta ismert és halogatott probléma, amelyben az önkormányzatnak sem jogi, sem gyakorlati ráhatása nem volt, mivel a bánya közvetlenül a román országos sóipari társaság, a Salrom állami vállalat alá tartozik. A hangulat dühös, csalódott. A közösség további akciókra készül, és egyre többen mondják ki hangosan: nemcsak egy turisztikai létesítmény veszett el, hanem a térség gazdasági gerince. Az évente több százezer látogatót fogadó bánya összeomlása nemcsak Parajdot, hanem Szovátát, Korondot, Farkaslakát is közvetlenül sújtja.

Helyszíni információk szerint a katasztrófavédelem országos igazgatósága figyelmeztette arra a bánya vezetőségét, hogy most már le kell zárni mindent, mert a bánya beomlása valós veszély. – Meg fog oldódni a parajdi sóbánya helyzete, a kormány jóváhagyja a munkálatok finanszírozásáról szóló határozatot, jelentette ki Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője az Agerpres hírügynökség szerint. Hozzátette, a kormány a munkálatok finanszírozásáról szóló határozatot is el fogja fogadni, különös tekintettel arra, hogy a víz alámosta a környék útjait is. Ugyanakkor a munkálatok elkezdésével mindenképp várni kell, amíg el nem áll az eső.

A Salrom csütörtöki közleményében jelezte, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a sókitermelés újraindulhasson, illetve a bánya esetleg újra megnyílhasson. Hangsúlyozták, hogy ezekben a nehéz időkben a parajdi közösség mellett állnak. A helyi hatóságok már május elején veszélyhelyzetet hirdettek, a bányát pedig május hatodikán bezárták. A problémát a bánya fölött elhaladó Korond-patak vizének betörése okozta. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a meder védelmét szolgáló vízzáró geofólia megsérült, így semmi sem akadályozta meg a víz bejutását a mélybe. Az intenzív csapadék hatására a patak vízhozama rövid idő alatt jelentősen megnövekedett, elérve a másodpercenkénti 50 köbmétert, ami felgyorsította a beszivárgás folyamatát.

– Miközben mindenki Parajdra figyel, Háromszék szinte teljesen víz alá került – derült ki a Transtelex másik írásából. A napok óta tartó intenzív esőzések miatt kilenc településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület, utak és házak kerültek víz alá. A Tatrang, a Kovászna-patak és a Feketeügy – vízszintje kritikus szintre emelkedett, egyes gátak meggyengültek, és több víztározó is elérte maximális kapacitását, ami nehezíti a víz szintjének szabályozását. A hatóságok folyamatosan figyelik a legveszélyeztetettebb szakaszokat, és szükség esetén azonnali beavatkozást végeznek, és további kitelepítésekre is szükség lehet.