Karácsony Gergely bejelentette, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz, ha Budapest nem kapja vissza a MÁK által inkasszált összeget

Budapest;Karácsony Gergely;működés;Magyar Államkincstár;inkasszó;

2025-05-29 15:08:00 CEST

A főpolgármester leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a közvilágítási cég összesen 9 milliárd forintos kifizetését.

Politikai utasítást adtak a Magyar Államkincstárnak, hogy emeljék le csütörtök délelőtt inkasszált összeget – jelentette ki Karácsony Gergely.

A főpolgármester közölte, amennyiben Budapest nem kapja vissza ezt az összeget, akkor hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz, mert a döntés a Karmelita kolostorban született.

Mindemellett egy ideiglenes intézkedési kérelmet fognak benyújtani, hogy a bíróság utaltassa vissza a Magyar Államkincstárral ezt a bizonyos 10 milliárd forintot. Ameddig ez a pénz megérkezik, a likviditás megőrzése mellett azonnali intézkedésekre van szükség.

Kénytelen voltam leállítani Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a közvilágítási cég összesen 9 milliárd forintos kifizetését – jelentette ki a politikus. Ezeket a vállalatokat arra kérte, hogy átmeneti pénzügyi eszközökkel próbálják kigazdálkodni ezt a 9-10 milliárd forintot. Nyomatékosította, hogy

az elkövetkező hetekben és hónapokban a legfontosabb céljuk az lesz, hogy a budapesti intézményeknél, cégeknél dolgozó munkatársaink nettó bérét mindenképpen ki tudják fizetni.

Karácsony Gergely különös figyelmet fordít azoknak az intézményeknek, különösen a szociális ellátórendszer szereplőinek a támogatására, amelyek nem rendelkeznek átmeneti pénzügyi tartalékokkal, így likviditásuk megőrzése kiemelt jelentőségű. A főpolgármester létrehozott egy likviditási munkacsoportot, amely napi rendszerességgel ülésezik, és minden egyes számlát tételesen átvizsgál annak érdekében, hogy a város működőképességét fenn tudják tartani. Mindemellett következő héten egyeztetéseket kezdeményez valamennyi fővárosi intézménnyel, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cégek, valamint a Fővárosi Közgyűlés frakcióival, annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldást a rendkívüli helyzet kezelésére.

Közölte azt is, hogy

a BKK munkatársai már készítik a vészforgatókönyveket, hogy ha „igényt kéne adnunk annak a kormányzati elvárásnak, hogy további 57 milliárd forinttal járuljunk hozzá a központi költségvetés fekete lyukához”, akkor ez mivel járna budapesti közösségi közlekedésben.

Jelezte, hogy egészen drámai forgatókönyveket is kénytelenek vagyunk remélhetőleg csak az íróasztalnak elkészíteni. Karácsony Gergely jelezte, jogi vitában állnak a kormánnyal, amelynek tétje meghaladja az 50 milliárd forintot. Ugyanakkor 2003 óta folyamatosan megnyerik azokat a pereket, amelyek igazolják azt az álláspontját, hogy egy önkormányzat nem lehet a központi költségvetés nettó befizetője. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozata teljesen világosan fogalmaz, ennek ellenére a fővárosi önkormányzat már évek óta több pénzt utal át a központi költségvetésbe a saját bevételeiből, mint amennyit a feladatainak ellátására visszakap az államtól – ismertette. Éppen ezért arra számítanak, hogy a bíróság kimondja ennek az alaptörvénnyel ellentétes állapotnak a jogellenességét, és addig is haladéktalanul szükség van jogi védelemre annak érdekében, hogy a főváros működőképessége megmaradjon.

Karácsony Gergely azután állt a nyilvánosság elé, hogy hiába kért azonnali jogvédelmet a fővárosi önkormányzat, a Magyar Államkincstár ma levonta a szolidaritási hozzájárulás májusi 10,2 milliárd forintos részletét. Tette ezt úgy, hogy meg sem várta a bíróság döntését a kérelemről. A fővárosi kassza ezzel teljesen kiürült. Pontosabban már a 60 milliárd forintos folyószámla hitelkeret is elfogyott és még csak májust írunk. A következő nagyobb bevétel szeptemberben esedékes a fővárosi cégek iparűzési adójának befizetésekor.

S még ennél is nagyobb a baj. Március végén már 21,4 milliárd forintra rúgott a 90 napon túli lejárt kötelezettségek állománya – derül ki az Állami Számvevőszék friss gyorsjelentéséből. A májusi likviditási terv szerint – a városvezetés akkor még reménykedett a szolidaritási hozzájárulás elnapolásában - a főváros a havi fizetési kötelezettségeit sem tudja teljesíteni még a hitelkeret terhére sem. Augusztusban hitelkeret biztosította forráson túl 37,7 milliárd forintra lenne szükség. A városvezetés már kezdeményezte a 60 milliárdos keret 80 milliárdra emelését. De félő, hogy ez sem lesz elég, ha meg is kapják. Összehasonlításul: bérekre, járulékok mindösszesen 54,2 milliárd forintot terveztek be idén. A fővárosi közösségi közlekedésért felelős BKK Zrt. működésére 167,2 milliárdot terveztek be. Az ÁSZ számításai szerint augusztusban 117,7 milliárd forintos mínuszban lesz Budapest, ami jó esetben 55 milliárdos mínuszra csökkenhet az év végére. Hiánnyal azonban egyetlen önkormányzat sem zárhatja a pénzügyi évet.

Közölte, hogy az elmúlt időszakban számos alkalommal kezdeményezett egyeztetést a kormány tagjaival annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete, illetve tisztázni lehessen annak kialakulását. Mint mondta, több miniszterrel is folytatott négyszemközti megbeszélést, amelyeken jelezte: Budapest, valamint az egész ország közös érdeke, hogy elkerüljék azt a szituációt, amelyben a főváros – amely a magyar gazdaság teljesítményének 38 százalékát adja – működőképessége veszélybe kerül a rá nehezedő megszorítások miatt.

A főpolgármester szerint ugyanakkor a tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel nem született olyan politikai döntés, amely a kormány együttműködését biztosítaná ebben az ügyben. Ennek következtében – tette hozzá – a főváros bírósághoz fordul, abban bízva, hogy „a jogállam maradékába kapaszkodva” sikerül megőrizni Budapest működőképességét. kiemelte, hogy fontos partnereknek tartja a fővárosi közszolgáltatásokban dolgozó szakszervezeteket, akikkel a múltban is kiszámítható együttműködésre törekedtek, különösen a bérmegállapodások megkötése és végrehajtása során. A főpolgármester jelezte, hogy a következő héten újabb egyeztetést kezdeményez a szakszervezetek képviselőivel. Mint mondta, ha a munkavállalói érdekképviseletek úgy döntenek, hogy felemelik a hangjukat a közszolgáltatásban és a közoktatásban dolgozók munkájának biztonsága érdekében, azt támogatni fogja. Hozzátette: tájékoztatni fogja őket a főváros előtt álló kényszerlépésekről és a kialakult helyzetről.

Több, mint a teljes szociális, kulturális, közvilágítási, rendészeti és közútkezelési kiadás együttvéve

Karácsony Gergely már hétfőn jelezte, hogy Budapest eljutott működőképessége határáig. Ezt a szerdai közgyűlésen is elmondta a képviselőknek, ám végül egyetlen szó sem esett a helyzet rendezését célzó intézkedésekről. Helyette többek között készülő törvényekről, cégvezetőkről, iskola utcákról, terek megújításáról vitatkoztak egy teljes napon át.

Holott a Kúria döntése óta nyilvánvaló, hogy nagy a baj. A taláros testület kimondta, hogy a költségvetésben a szolidaritási hozzájárulás fővárosra kiszabott teljes 89 milliárd forintos összegét szerepeltetni kell, nem csupán 38 milliárdot, amennyivel a főváros számolt. A városvezetés szerint ez a nettó költségvetési pozíció határvonala – azaz innentől a Budapest többet fizet az államkasszába, mint amennyit onnan kap –, de egyébként se tudnak többet fizetni.

A költségvetésbe be nem tervezett 51 milliárd forint több mint amennyit a főváros teljes szociális, kulturális, közvilágítási, rendészeti és közútkezelési kiadásai együttvéve. Az egyetlen ágazat, ahonnan valóban el lehet vonni ennyi pénzt: a közösségi közlekedés. Csakhogy a vészforgatókönyv kidolgozásával megbízott BKK Zrt. vezérigazgatója éppen ma mondott le, miközben a BKV vezérét, Bolla Tibort, korrupciós vádak miatt már korábban menesztette. Ennyi pénz kivonása a fővárosi közösségi közlekedés kapacitásának megfelezését jelentené. A Covid járvány idején bevezetett menetrendekhez képest is sokkal ritkábban járnának a buszok, a villamosok és a metró. Ne feledjük, hogy a járvány idején az utasok száma is lényegesen kevesebb volt a jelenlegihez képest, így a járművek zsúfoltsága most sokkal szembetűnőbb lenne. (A metró esetében még nehezebb a kérdés, hiszen ott a balesetveszély miatt a zsúfoltság nem növelhető egy határon túl, azt követően csak a vonal lezárása marad.)

Pro forma csőd nem lehetséges, de...

A főváros eddig abban bízott, hogy az egymás után indított szolidaritási hozzájárulási perek beérnek és a bíróság megítéli az elvonások visszafizetését. A perek azonban lassan haladnak, sőt a már meghozott döntéseket sem teljesíti a Magyar Államkincstár (MÁK). Így a megítélt 6,5 milliárd forintot kamatot se fizeti vissza. Az azonnal jogvédelem se hatotta meg a kincstárat, holott annak elbírálásáig nem lehet levonni a pénzt.

Az idén már 42,2 milliárdot vontak el hozzájárulás címén a fővárostól.

A főváros pénzügyi helyzetét tovább nehezíti, hogy a versenyképes járások program kasszájába további 3,7 milliárdot kell befizetnie a fővárosnak. A BKV pedig már eleve úgy lépett át az idei évbe, hogy 50 milliárd forintos kintlevősége volt, amit idén márciusban fizettek vissza. Az év végére azonban a várakozások szerint 65 milliárdos tartozás halmozódik fel. Ez a 80 milliárdos folyószámla-hitelkerettel együtt már 130 milliárd forint.

Önkormányzat pro forma nem mehet csődbe, ám fizetésképtelen ettől még lehet. Emlékezzünk csak Pécs esetére, amikor a kormány néhány éve 9,5 milliárddal rántotta vissza a várost a fizetésképtelenségből. Súlyos ára volt. Az államkincstári kontroll mellett a város teljes vagyona fedezetül szolgált a kölcsönre, az összes forgalomképes ingatlanra állami jelzálogot jegyeztek be. Az Orbán-kormány már megteremtette a jogi keretet arra, hogy átvegyék a pénzügyi irányítást.

A MÁK elnöke komoly likviditási vagy működési problémák esetén költségvetési biztost rendelhet ki, aki áttekinti, hogy a fővárosi gazdálkodását, majd jelentést ír és javaslatokat tesz a helyzet kezelésére. Ha ezt kevésnek bizonyul, akkor a nemzetgazdasági miniszter kérheti a kormányhivatal vezetőjét, jelen esetben Sára Botondot, hogy csődbiztost rendeljen ki, aki gyakorlatilag az egész gazdasági irányítást átveszi a fővárosi önkormányzat felett.