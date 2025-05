Haverok, buli, junta

Fidesz;Kósa Lajos;karaktergyilkosság;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-05-31 06:00:00 CEST

Nem vitás, az jóisten hozta haza épségben Ruszin-Szendi tábornokot anno a békés Afganisztánból a lőporfüstössé lett Magyarországra. Személyén keresztül ugyanis most végignézhetjük, hogyan fordul a magyar történelem valaha volt legundorítóbb és legnagyobb manipulációs gépezete önmaga bohózatává.

A pártállam csinovnyikjai és az ún. „kormánysajtó”-nak becézett médiasintértelep pecérei az eltelt negyedévben gyakorlatilag a kannibalizmuson kívül már mindennel megvádolták a Tisza mellett feltűnt tábornokot. Rövid felsorolás: a tábornok 2022-ben engedély nélkül ment ki az ukrán frontra (nem, engedéllyel) átment közpénzes zsírleszíváson (nincs nyoma, Ruszin amúgy különleges műveletis katona, máig aktív sportoló) százmilliós közpénzből luxusvillává újíttatta fel a szolgálati lakását (pár hónapig lakott ott, a ház máig az államé) „ukránbarát” nézeteket vallott (a valóságban Ruszin kifejezetten szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy az ukrán állam ellent tud-e állni az orosz katonai nyomásnak, a Tisza kongresszusán tartott első, beköszönő beszédében pedig azt hangoztatta, hogy Oroszország nem jelent katonai veszélyt Magyarországra) együttműködött az ukrán titkosszolgálattal (a magyar elhárítás nem számolt be ilyen operatív információról, Ruszinnal szemben nem folyik semmilyen büntetőeljárás) Ruszin egy NATO gyűlésen „Slava Ukraine” -vel köszönt (egyelőre nincs rá bizonyíték, továbbá kérdés, hogy a hivatalosan Ukrajna katonai segítsége mellett felsorakozott NATO-ban egy ilyen gesztus miért is lenne bűn). Miután a tábornokról lepattantak ezek a blődségek, a Fidesz bevetette a nehézfegyverzetet: előbb Budai „elszámoltató” Gyula közölte vérkomoly arccal, hogy Ruszin anno közpénzen vett magának úszógatyát, Kósa „sertéstelep” Lajos pedig szintén három évvel Ruszin leszerelése után akarja rendkívüli bizottsági ülésen feltárni, hogy vezérkari főnöksége alatt Ruszin a NATO-ban meghamisította-e a magyar kormányálláspontot, igaz az ezermilliárdos svájci-csengeri örökséghez hasonlóan Kósának már a végkövetkeztetés is a zsebében van, mivel a HírTv-ben kijelentette, hogy amit Ruszin tett, az a katonai puccs előtti utolsó lépés volt. A sorozatos, abszurditásig túltolt vádaskodásból kitűnik: másfél évtized után immáron nem működik a fideszes karaktergyilkolászás. Aminek amúgy semmi köze a politikához, valójában az egy brutális, a drogkereskedelem profitrátájának a tízezerszeresével működő biznisz: a fideszesek néhány röhejes, pár milliós rágalmazási kártérítés árán jutottak hozzá közpénz ezermilliárdokhoz.

Előbb Magyar Péterrel szemben bizonyult totálisan hatástalannak a karaktergyilkolászás, az meg pláne nem látszik, hogy az anno Talibánnal szemben harcolt Ruszin térde megrogyna akármelyik bohárdani láttán. Ami az autópályán egy csilivili luxiterepjáró az a sárba ragadva csak egy halom, rozsdásodó acél. Rogán, Habony, Orbán immáron nem tud mást tenni, csak dülledt szemmel egyre elkeseredettebben nyomják újra-meg újra tövig a gázt, hátha csoda történik és újra kipördül a tragacs. Azonban egyelőre úgy fest: immáron egy helyben pörög a kerék, egyre mélyebb kátyút kapar ki maga alá a roncs.