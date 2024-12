Magyar Péterről és a karaktergyilkosságról

A karaktergyilkosság mindig is a politikai csatározások része volt, a közvélemény mára beárazta, hogy ez része a hatalom etikátlan eszköztárának. Részben ezért sem tudják befolyásolni Magyar Péter népszerűségét a kiszivárogtatott felvételek, amelyekről az emberek 83 százaléka hallott, és a többség nagyon is hihetőnek tartja, hogy a Fidesz titkosszolgálati eszközöket is felhasznál, akár hangfelvételeket is hamisít, hogy Magyart lejárassa – mint a Népszavában e héten közzétett reprezentatív felmérésből kiderült. „A karaktergyilkosság valójában a hatalomról szól, pontosabban a hatalom gyakorlásáról. Arról, hogy valaki büntetlenül tehet az ellenfele ellen bármit." Erre a közéleti áthallásra késztette Sári Edina szerzőnket a Centrál Színházban bemutatott, Oleanna című dráma.