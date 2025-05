120 millió forint készpénzt találtak a Fidesz által kitüntetett javítóintézeti igazgatónál, akit letartóztattak emberkereskedelemért

emberkereskedelem;letartóztatás;prostitúció;igazgató;kényszermunka;gyermekotthon;lefoglalás;javítóintézet;

2025-05-30 13:29:00 CEST

A gyermekotthonban felnőtt lányokat prostituáltként futtató férfi és élettársa vagyonát, járműveiket a nyomozók lefoglalták, bankszámláikat zárolták és ingatlanjaikat zár alá vették. Az igazgató párja szintén gyermekotthonban nőtt fel.

Amin arról a Népszava is beszámolt, csütörtökön a Fővárosi Főügyészség indítványára letartóztattak emberkereskedelem és kényszermunka, illetve közfeladati helyzettel visszaélés miatt egy budapesti javítóintézeti igazgatót és élettársát, most pedig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az elfogása részleteit is megosztotta.

A Rendészeti Államtitkárság péntek reggeli tájékoztatásából derült ki először, hogy a csütörtökön letartóztatott javítóintézeti igazgató és beosztottjaként dolgozó párja prostituáltként futtatott két, korábban gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányt.

„Papíron a javítóintézetben vállaltak munkát, valójában a testükkel kellett pénzt keresniük. Az 57 éves férfi irányított, a 32 éves nő egyezkedett az online felületeken kínált szexhirdetésekre jelentkezőkkel, és kezelte az áldozatok szolgáltatásaiért kapott pénzt” – írták.

Most az is kiderült, hogy az igazgató élettársa szintén gyermekotthonban nőtt fel. „A gyanú szerint az intézmény igazgatója évekkel ezelőtt munkaköréből adódóan közvetlen kapcsolatba került egy olyan lánnyal, aki a gyermekvédelmi intézményrendszerben nevelkedett. A fiatalt felkarolta, majd később élettársi kapcsolat alakult ki közöttük. A nő egy idő után helyettes biztonsági vezetője lett annak az intézménynek, aminek az élén a férfi állt” – közölte a KR NNI a police.hu oldalon.

A pár még több mint tíz évvel ezelőtt pártfogásába vett egy hányattatott sorsú kislányt, aki gyermekotthonban nevelkedett. Felnőttkorúvá válását követően is megmaradt a függőségi viszony a lány és a pár között, és egy másik lánnyal is hasonló kapcsolatot alakítottak ki.

A fiataloknak a férfi a javítóintézetben munkát adott, de a bizonyítékok alapján a lejelentett óráknak csak a töredékét dolgozták le az intézményben. Ehelyett prostituáltként futtatták őket internetes szexoldalakon, majd a kuncsaftokkal a nő egyeztette le a találkozókat, illetve a két sértett által megkeresett összegek felett is ő rendelkezett. Miközben a férfi mindegyiküknek a javítóintézetben betöltött pozíciójával fedezte az illegális tevékenységet, amit a háttérből ő maga irányított.

Május 27-ére szervezték meg az elfogásukat. A hozzájuk köthető ingatlanokban – így a javítóintézetben is – házkutatásokat hajtottak végre. Lefoglaltak számos adathordozót, elektronikai eszközt, feljegyzéseket és iratokat, melyek alátámasztják bűnösségüket. Vagyonvisszaszerzés érdekében összesen 120 millió forintnyi értékben euróban, amerikai dollárban, svájci frankban és forintban lévő készpénzüket, valamint járműveiket lefoglalták, bankszámláikat zárolták, ingatlanjaikat zár alá vették.

Az 57 éves férfit és a 32 éves nőt előállításukat követően kihallgatták. Mindkettőjüknek emberkereskedelem és kényszermunka miatt kell felelniük, de a férfit többrendbeli közfeladati helyzettel visszaéléssel is meggyanúsították. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Magyar Péter csütörtökön arra hívta fel a figyelmet, hogy 2024-ben Dunakeszi fideszes vezetése Közbiztonságért-díjjal tüntette ki az érintettet, a Budapesti Szőlő Utcai Javítóintézetnek az igazgatóját. A Tisza Párt elnöke a bejegyzésében azt állította, hogy a férfi, J. P. P. több kitüntetést is kapott fideszes politikusoktól, egy mellékelt képen például Csizi Péter volt szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kabinetvezetője, illetve Cséplőné Gönczi Veronika gyermekvédelmi főigazgató társaságában lehet látni egy rendezvényen.