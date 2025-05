2,7 milliárd forintos nyereséget könyvelt el a Varga Juditot foglalkoztató NER-cég

nyereség;Varga Judit;Vogel Evelin;Vertán György ;

2025-05-30 14:40:00 CEST

A Tigra vezetői kétmilliárd forintot vettek ki osztalékként.

21 milliárd forintra növelte a bevételét a Varga Juditot is foglalkoztató Tigra Kft., s a kiadások levonása után 2,7 milliárd forint nyereség maradt meg, ami bő egymilliárddal több, mint egy évvel ezelőtt – írta meg a hvg.hu a vállalat éves beszámolója alapján. A cég vezetői ki is vettek kétmilliárd forint osztalékot.

A lap felidézi, arról a cégről van szó, amellyel kapcsolatban Magyar Péter korábban azt állította, hogy volt feleségét, Varga Juditot ezen keresztül fizetik ki. A korábbi igazságügyi miniszter el is ismerte, hogy 2024. szeptember 1-je óta részmunkaidőben dolgozik a Tigránál, mint nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó. A cég vele együtt összesen 276 embert foglalkoztatott tavaly, és a fizetések sem rosszak, legalábbis a bérköltségekből a lap átlagosan havi 1,2 millió forintot számolt ki.

A cég 99,4 százalékban Vertán Györgyé, aki Magyar Péter szerint Kubatov Gábor embere, mellesleg Vertán volt az is, akinek a lakásában Vogel Evelin, a Tisza Párt elnökének volt barátnője lakott akkortájt, amikor kiszivárogtatott Magyar Péterről több hangfelvételt.

A Tigra a Fidesztől és az államtól is kapott már megrendeléseket. Korábban a Népszava is írt róla, illetve két napja a 444 számolt be arról, hogy a Vertán György cégének programja, amelyen a védőnőknek kellene adminisztrálniuk a munkájukat, használhatatlan. Miközben korábban voltak piaci alapon kifejlesztett, kifejezetten jól működő rendszerek, ezeket ma már tilos használni, helyette a Vertán-féle termékre kell átállni, amely kapcsán a védőnők alapvető tevékenységét veszélyeztető alapvető aggályok állnak fent: a lapnak nyilatkozó szakemberek azt mondták, hogy a program hiányosságai kockáztatják a gyerekek egészségét és növelik az adminisztrációs terheket.