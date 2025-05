Isztambul;Dmitrij Medvegyev;sértegetés;tűzszüneti tárgyalások;Dmitrij Peszkov;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-05-30 20:10:00 CEST

Moszkva titkolózik a saját elképzeléseit tartalmazó memorandumról, Kijev szerint azért, mert a tárgyalások eredménytelenségére játszanak.

Az orosz delegáció kész arra, hogy hétfő reggel Isztambulban a közvetlen tárgyalások második fordulójában megvitassa az ukrán féllel a tűzszünet feltételeit – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak. Szerinte a törökországi találkozón a felek meg fogják vitatni a tűzszünetre vonatkozó orosz és ukrán memorandum-tervezeteket. – A fekete-tengeri hajózás biztonsága része lesz az ideiglenes fegyvernyugvás feltételeinek, de a felek memorandumtervezetét nem készülnek nyilvánosságra hozni, és Moszkva a saját változatát csak Isztambulban ismerteti az ukrán féllel – tette hozzá.

A Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti közvetlen kapcsolatfelvétel előkészítése csak abban az esetben kerülhet napirendre a hétfői találkozón, ha a delegációk közötti tárgyalások konkrét eredményekkel zárulnak. Ehhez kapcsolódva, Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő arról beszélt, hogy az orosz delegáció a memorandumtervezeten kívül a tűzszünetre vonatkozó egyéb javaslatokat is magával visz az isztambuli tárgyalásokra, amelyek tartalma ugyancsak ismeretlen.

A The New York Times pénteken ismertetett egy szöveget, amelyet állítása szerint Ukrajna kedden átadott az Egyesült Államoknak, szerdán pedig Oroszországbak. Az amerikai lap szerint Kijev egyebek között a harci cselekmények beszüntetéséről és a reménybeli tűzszünet nemzetközi partnerek általi ellenőrzéséről is szeretne megállapodni hétfőn. Peszkov erre reagálva azt mondta: az európai biztonság jövőjét Európával kell megvitatni, és meg is kell vitatni, ez elkerülhetetlen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken találkozott Hakan Fidan török külügyminiszterrel, köszönetet mondva Törökországnak, kiemelten Recep Tayyip Erdoğan elnöknek, hogy az orosz-ukrán találkozó megszervezésében nyújtott segítségükért, amely lehetővé tette ezer krán hadifogoly szabadon engedését. – Oroszország továbbra is figyelmen kívül hagyja a tűzszüneti felhívásokat, és több mint egy hete nem tudták bemutatni az ígért memorandumot. Ahhoz, hogy a tárgyalás értelmes legyen, egyértelmű és előkészített napirend kell. Oroszország sajnos mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő potenciális találkozó ne hozzon eredményt – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

Mintha csak az ukrán előérzetet akarta volna alátámasztani, a volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteki Telegram-bejegyzésében úgy vélte, hogy a Moszkva szerint lejárt államfői mandátumú Zelenszkij a csúcsszintű tárgyalásokkal próbálja igazolni legitimitását. – „A zöld levéltetű miért akar közvetlen tárgyalásokat egyszerre az amerikai és az orosz elnökkel? A válasz nyilvánvaló: egy háromoldalú beszélgetés a jelenlévők tekintélye révén ad legitimitást a rovarnak.” A súlyosan sértő, dehumanizáló szöveg mellett fifejtette azt is, hogy szerinte az ukrán elnök céljai között van „az ukrajnai választások további halasztása, a katonai költségvetés dézsmálásának folytatása” is.