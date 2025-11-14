A magyar származású Sándor Fegyir egy fontos mutatóra hívta fel mindenki figyelmét: eddig hetvennyolc magyar halt meg Ukrajnáért, ez a szám az orosz hadseregben nulla.
Moszkva titkolózik a saját elképzeléseit tartalmazó memorandumról, Kijev szerint azért, mert a tárgyalások eredménytelenségére játszanak.
A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól annyira futotta, hogy emlékeztessen, Ukrajnában emberek ezrei halnak meg a háború miatt, egész országrészek válnak pusztává.
Karcos hangulatban telt a vasárnap esti Sajtóklub a Hír TV-n.
A német kormány a török kormány kérésére felhatalmazza az igazságszolgáltatást a török államfőt sértegető német televíziós műsorvezető elleni eljárás megkezdésére, ugyanakkor kezdeményezi az ezt lehetővé tévő jogszabály megsemmisítését - jelentette be a német kancellár pénteken Berlinben.
A 63 éves férfi a Pozsonyi úton támadt a diplomatára és vele héberül beszélgető, kapedlit viselő fiára, majd amikor a konzul megkérte, hagyja ezt abba, emelt hangon folytatta a fenyegetőzést.