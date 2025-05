BL-döntő;

2025-05-31 20:40:00 CEST

A PSG-nek jobb a csapata, ezért egy kilencven perces csatában a francia együttes az esélyesebb - jelentette ki Per Mertesacker, a 2014-ben világbanok német válogatott védője, a ZDF szakkommentátora. - Ha hosszabbítás is lesz, akkor komoly jelentősége lesz a mentális erőnek, ebben viszont az Internazionale a jobb. Ezért azt mondom, ha hosszabbítás lesz, akkor az Intert érzem esélyesebbnek, ahogy az esetleges tizenegyespárbajban is, mert az Internek jobb a kapusa.