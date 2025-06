Titkos akción szállították el a Donatello-szobrot

Donatello;

2025-06-02 15:03:00 CEST

Védett helyre szállították a Cecilia Gonzagát ábrázoló, Donatello keze munkájának tulajdonított szobrot a Lőcsei Szepesi Múzeumból. A jelek szerint a megfelelő biztonsági körülmények hiánya állhat a többek által megkérdőjelezett döntés hátterében.

A szlovák Paraméter lap információi szerint a XV. századi alkotás elszállítását a legszigorúbb biztonsági intézkedések közepette intézte a Szlovák Nemzeti Múzeum mellett a kulturális minisztérium - a szobor ugyanis a szlovák állam tulajdonát képezi. A kommandósok és rendőrség kíséretében zajló akción részt vett a minisztérium szolgálati hivatalának vezetője, Lukáš Machala is. Az elszállítást követően a minisztérium kommunikációs osztálya közleményt adott ki, amely szerint a Lőcsei Szepesi Múzeum nem rendelkezik sem anyagi, sem technikai biztonsági feltételekkel ahhoz, hogy egy ehhez hasonló, kulturális jelentőségű műtárgyat megóvjon. (A műalkotást a kelet-szlovákiai intézmény ősszel mutatta volna be nagyközönség előtt, az új igazgató Ján Pavlov ötlete nyomán. Egészen eddig a Lőcsei Szepesi Múzeum raktárában őrizték.)

A látszólagos felhajtás ellenére a szlovák ellenzék kritizálta a kormányt, mondván, egy ilyen pótolhatatlan jelentőségű műtárgy költöztetésére több olyan szigorú szabály is vonatkozik, amelyet az intézkedés során állításukkal ellentétben nem tartottak be a szakemberek. Többen kifogásolták azt is, hogy a csütörtökön történt költöztetésről előzetesen semmiféle információ nem látott napvilágot. A szlovák Aktuality információi szerint még a Kulturális Minisztérium legfőbb vezetőit sem tájékoztatták a közelgő áthelyezésről. A minisztérium közleményében úgy fogalmazott, biztonsági okokból nem tájékoztatták a közvéleményt sem a költöztetés idejéről, sem menetéről.