Mégis jár végkielégítés annak a gyermekvédelmi dolgozónak, akinek a kifogástalan életvitel-vizsgálata miatt szűnt meg a foglalkoztatási jogviszonya. Így döntött az Alkotmánybíróság.

A napokban letartóztatta a rendőrség a Szőlő Utcai Javítóintézet igazgatóját, és a szintén az intézményben dolgozó élettársát, mert prostituáltként futtattak két egykori intézetes lányt: budapesti luxushotelbe közvetítették őket alkalmanként 60-70 ezer forintért.

A két szál ott fut össze, hogy aki ma a gyermekvédelemben dolgozik, ki kellett, hogy töltse a kormány csodafegyverét, a kifogástalan életvitelt megállapítani hivatott kérdéssort. Az emberkereskedelemmel vádolt igazgatónak is és az élettársának is. Ha nem tették volna meg, nem dolgozhattak volna. Ha megbuktak volna rajta, akkor sem. Tehát a vizsgálat szerint a két emberkereskedő életvitele kifogástalan. Nem úgy, mint azoknak az egykori dolgozóknak, akik azt mondták, senkinek semmi köze egyetemista gyerekük szórakozási szokásaihoz, vagy a velük élő nagymama megtakarításaihoz. Ezért őket végkielégítés nélkül azonnal elbocsátották, mert – ahogy a területet irányító Belügyminisztérium államtitkára, Fülöp Attila mondta - veszélyesek a gyerekekre. Akik viszont maradtak, odaadó és elkötelezett dolgozók. Az igazgató és élettársa is.

Ezek után képes volt azt kiírni, hogy a mostani esetben a panasz március 25-én érkezett, a „főigazgató asszony” azonnal elrendelte az ügy kivizsgálását, és március 27-én feljelentést tett a Budapesti Rendőr-Főkapitányságon. Tehát az államtitkár elismerte, hogy a vizsgálatnak, ami miatt szakemberek ezrei hagyták ott a rendszert, semmi köze a bűncselekmény feltárásához.

Ilyenkor egy a felelős vezető megírja a felmondó levelét. Ez nem történt meg. A miniszter is a helyén van. A kormány sem kért bocsánatot. Ismét nem. Innen nincs lejjebb.