942 millió forint osztalékot vett ki a cégéből Szalay-Bobrovniczky Kristóf

osztalék;cégügyek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2025-06-01 17:00:00 CEST

Szép bevétel a miniszteri fizetés mellé.

Csinos mellékjövedelmet szedett össze Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azon cégeiből, amelyekről úgy ítélték meg, hogy nem összeférhetetlen a jelenlegi, kormányzati pozíciójával - számol be a 444.

Mint ismert, a Magyar Péter által kaszinóminiszterként is emlegetett honvédelmi miniszternek számos érdekeltségétől - többek között a kaszinóktól - is meg kellett válnia, amikor megkapta kormányzati pozícióját, ám nagyon úgy tűnik, hogy most sem kell szűkölködnie. A vagyonkezeléssel foglalkozó London Capital Zrt. ugyanis tavaly 1,385 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el, ebből pedig az oligarcha-miniszter ki is vett 942 millió forint osztalékot.

Egy évvel korábban egyébként a cég 665 milliós veszteséget hozott össze, de az sem volt gátja az osztalékfelvételnek, az előző évek gazdálkodásának eredményeit halmozó tartalékot megcsapolva ugyanis 954 millió forintot fizetett ki magának a tárcavezető. A 444 szerint tavaly azért sikerült jelentős nyereségbe fordítani a 2023-as tetemes veszteséget, mert a cég kiadásai jelentősen visszaestek. Például elég valószínű, hogy a miniszter tartott egy brutális leépítést a cégénél, ugyanis az ebbéli kiadások 2023-ban még 357 millió forintot tettek ki, míg 2024-ben már csak 32 milliót számoltak el. Emellett jelentős tényező még, hogy a pénzügyi műveletek bevétele 595 millióról 1,67 milliárdra ugrott.

A tárcavezetőnek van egy másik cége is, ami azonban úgy tűnik, hogy csak viszi a pénzt: az Uj Clinic Kft. a korábbi 82,8 millió forintos veszteség után tavaly 13,6 millió forintos mínusszal zárta az évet. A cég saját tőkéje -199 millióra csökkent tovább, amely helyzetet Szalay-Bobrovniczkynak mihamarabb rendeznie kellene, ugyanis a jogszabályok szerint egy cég két évnél hosszabb ideig nem rendelkezhet negatív saját tőkével, így a tulajdonosnak pótbefizetéssel, illetve tőkerendezéssel kell megoldania a problémát. A cég amúgy a 444 szerint 2021-es alapítása óta folyamatosan veszteséget termel.