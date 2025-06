Rengeteg díjjal és bizarr beszédekkel zárult az idén negyvenéves Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál;Mikulás Ferenc;

2025-06-02 15:01:00 CEST

A film a nézőben történik meg.

Tizenhetedik kiadását ünnepelte a negyven évvel ezelőtt alapított Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF), Magyarország legrégebben alapított és folyamatosan működő nemzetközi filmfesztiválja. Mikulás Ferenc alapító- fesztiváligazgatótól így a triviálisat kérdezem: mikor volt a legnehezebb és a legkönnyebb megrendezni a mustrát?

– A legnehezebb a rendszerváltáskor volt, mert ekkor a filmgyártás támogatása is szünetelt vagy két évet. Ekkor egyszer el is kellett halasztanunk, mert a forrásokat nagyon nehéz volt összeszedni. Ráadásul ez az időszak egybeesett Pannónia Filmstúdió megszűnésével is, és akkor nem két évet, hanem három évet kellett kihagyni. A legkönnyebb most volt megszervezni, mert egyrészt a kollégáim már több fesztivál szervezésében részt vettek, tehát tudják, hogy mit kell csinálni, sőt néha ők emlékeztetnek engem arra, hogy nehogy elfelejtsek valamit – mondja mosolyogva a fesztivál-direktor. Mindemellett hangsúlyozza, hogy a Nemzeti Filmintézettől (NFI) hiába kért 150 millió forintos támogatást, csak 100 milliót kapott – ez pedig csak a mustra költségvetésének fele, ám - ahogy fogalmaz - ötvennégy éves stúdióvezetői tapasztalatai révén sikerült összeszedni a teljes büdzsét és úgy, azon a színvonalon megszervezni a KAFF-ot, ahogy elképzelték. Mindemellett Mikulás Ferenc fontosnak tartja, hogy a rendezvény számos másik ország animációs fesztiváljával együttműködik – köztük a világ legjelentősebb mustrájával, az Annecy fesztivállal –, a díjazott művek „kicserélése” fontos pillére a programnak. Idén ettől függetlenül skandináv kitekintés is volt.

Azt, hogy nem rózsaszín a KAFF és a mögötte álló filmstúdió, a Kecskemétfilm élete, bizonyítja, hogy Mikulás Ferenc szerint alapvető probléma a Magyar Televízió jelenlegi ars poeticája. Jelesül, míg a rendszerváltásig koproducerként vettek részt a világhírű Magyar népmesék sorozat gyártásában, mára ezzel a tevékenységükkel felhagytak.

– Egyáltalán nem rendel az állami televízió magyar animációs filmeket, filmsorozatokat, ezek helyett nem a magyar gyerekeknek szükséges ismereteket közvetítik, hanem, Amerikából meg máshonnan vesznek. Ezek a produkciók teljesen idegenek a magyar kultúrától, a magyar történelemtől, magyar szokásoktól. A mai napig nem értem, hogy ebben az időszakban, amikor a lobogóra más van írva, akkor hogy lehet, hogy a Magyar Televíziónak ezt megengedik – érvel Mikulás Ferenc, aki ezzel szemben fontosnak tartja az a tényt is, hogy a Magyar népmeséket a világ 370 országában több mint 205 millió ember nézi. Külön érdekesség, hogy az angol nyelvű változatot az Egyesült Államokon kívül, Indiában meg Fülöp-szigeteken tekintették meg a legtöbben – ilyen sikert pedig kevés magyar kulturális alkotás tud felmutatni. Nem mellékesen, a fesztiválon láthattuk a Bogyó Péter rendezte vadonatúj epizódot, A királyfi meg a három cimboráját is, amely méltó a franchise-hoz.

Ezek a nemzetközi értékesítések igen fontosak azért is, mert a Kecskemétfilm büdzséjének ötven százalékát az ilyen eladásokból és a nemzetközi projektekből adják össze. Az egyik legutóbbi ilyen nemzetközi produkció az Oscar-díjas Michel Hazanavicius rendezte A legértékesebb árú című holokauszt mű volt, amelynek során rengeteget kellett dolgozni a rendező elképzelésein, akinek ráadásul eddig nem volt animációs tapasztalata. De mire gondol a stúdióvezető/fesztiváligazgató? -Az animáció kinőtte Disney pizsamáját, ez alatt azt értem, hogy nagyon sok felnőtteknek készülő animációs filmet lehet látni a világban. Mindazonáltal arról sem szabad elfeledkezni, hogy míg a rendszerváltás előtt Magyarország animációs nagyhatalom volt, hiszen a Pannónia Filmstúdióban évente kettő-három egészestes animációs mű készült, az elmúlt huszonöt évben összesen négy: ez nem kritika, csupán a számok - említette.

A szombat este megrendezett díjátadó gála a minimalizmus jegyében fogant – nagyon helyesen –, nem volt semmi cécó, hacsak a pár eklektikusra sikerült beszédet nem tartjuk annak.

Addig ez jópofa volt, amíg a zsűrik arról panaszkodtak, hogy „nehéz dolguk volt”. Azután az első meglepetést Szabó Csilla dramaturg okozta, aki arról beszélt, hogy ugyan rengeteg díjat osztanak ki, muszáj őszintének lennie, a filmekből hiányzott a koherencia és a sztori és javasolja, hogy az alkotók forduljanak a Nemzeti Filmintézethez (NFI), a segítő szándék ott van a részükről.

A furcsa beszéd kategóriában végül nem Szabó, hanem Pál Ákos, az NFI vezérigazgatója vitte a prímet, aki elmondta, hogy van „animációs stratégia” az intézménynél, rengeteg klassz dolgot terveznek, de sajnos őket a támogatási tevékenységük alapján ítéli meg a szakma. Szavai szerint ez nem igazán jó, mert aki nem kap pénz tőlük, azért neheztel, aki meg igen, az pedig azért, mert miért csak annyit kapott, amennyit.

De térjünk vissza a fesztivál lényegéhez, az animációs műfaj ünnepéhez. Erről is beszéltünk a díjkiosztó előtt Mikulással, jelesül, hogy mitől más vagy jobb az animáció az élőszereplős zsánereknél.

– Mi nem a valóságot mutatjuk, hanem a valóságnak egy elvonatkoztatott részét. A néző kénytelen megfejteni, amit lát, ez pedig érzelmeket is indukál, azaz őbenne történik meg a film. Erre nagyon jó példák azok a filmek, ahol nincsen dialóg vagy narráció. Leo és Fred sorozat, mely szavak nélkül hódította meg a világot – húzta alá a fesztiváligazgató, aki a rendezvényt egy újabb bölcsességgel zárta: a fesztivál megszervezéséhez nem is a pénz a legfontosabb, hanem a szeretet. Két év múlva újra KAFF!