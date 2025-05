Kezdődik az animációs fesztivál

animáció;Kecskemét;fesztivál;

2025-05-27

Kedden kezdődik és június 1-jéig tart az idén negyvenedik születésnapját ünneplő 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF), amely a műfaj legnagyobb és legrégebbi hazai eseménye – Magyarország egyetlen A-kategóriás fesztiválja.

A rendezvény az elmúlt két év magyar termésének bemutatásán túl sokszínű válogatást ad a legfrissebb európai alkotásokból is. Mintegy négyszáz filmet, köztük a világ legrangosabb fesztiváljain, az Oscaron, a Golden Globe-on, Annecy-ban díjat nyert alkotásokat is bemutatnak, láthatóak lesznek vadonatúj Magyar népmesék epizódok és lesz retrospektív vetítés a hetvenéves Békési Sándor munkáiból is. A filmek mellett szabadtéri programok, könyvbemutatók, kiállítások, filmszakmai beszélgetések, konferencia az AI és az animáció kapcsolatáról, filmkészítő workshopokok, KAFFFER művészeti vásár, Budapest Bár, Kaláka, valamint Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncert színesítik az ingyenes összművészeti fesztivál kínálatát.

A nemzetközi verseny programba a háromtagú előzsűri – Glaser Kati és Darabos Éva animációs rendezők, valamint Szabó János nagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező animációs szakember – huszonhárom ország 409 alkotása közül nyolcat válogatott az európai egészestés animációk versenyébe. Ezek közül a „leghíresebb” az Oscar-díjas Michel Hazanavicius tavaly Cannes-ban debütált, a Kecskemétfilm közreműködésével készült A legértékesebb áru című, kézzel rajzolt alkotása, mely mesebeli formába csomagol, a rendező lapunknak adott interjújában mondta, atipikus holokauszt történet. Szintén Cannes-ban debütált, majd a Locarnói Filmfesztiválon Kids Award la Mobiliare díjban részesült az Oscar-jelölt Claude Barras Vademberek című munkája. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott környezetvédelmi mese a borneói esőerdők világába kalauzol el, ahol egy kislány rádöbben a természet és saját népe értékeire.

A magyar filmek egészestés versenyében Csáki László számos díjat nyert Kék pelikan című alkotása versenyez Máli Csaba és Pálfi Zsolt Csongor és Tünde című alkotásával. A további kategóriákba hat európai TV-speciált, tizenegy európai és hat magyar TV-sorozatot, tizenöt magyar rövidfilmet – köztük Balogh Mirjána Wish You Were Ear, Traub Viktória Cipők és Paták, Vácz Péter Kutyafül és Ducki Tomek Disc+Dog című munkái-, harminc magyar alkalmazott animációt és tizennyolc magyar diákfilmet válogattak be Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjére.