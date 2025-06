Félő, hogy beomlik a sóbánya, elkezdték kitelepíteni a helyieket Parajdon

árvíz;kitelepítés;parajdi sóbánya;

2025-06-01 17:24:00 CEST

Az első körben 40-50 embernek kellett elhagynia az otthonát.

Vasárnap délután a Hargita megyei katasztrófaelhárítás egységei elkezdték evakuálni a helyieket a sóbányát sújtó ár miatt. A hatósági intézkedés oka, hogy ha a világhírű sóbánya beomlik, a tárnákból kicsapó víz árhulláma elönthetné Parajd nyugati felének a házait, főleg Alsósófalva mellett, ahol Parajd egyik romatelepe és egy wellnessközpont is áll. Az első körben, helyi idő szerint vasárnap délután 2 órakor (közép-európai idő szerint délután 1 órakor) 40-50 embernek kellett elhagynia az otthonát – derül ki a Magyar Hang cikkéből.

A portál helyszínen tartózkodó munkatársa úgy tudja, hogy a sóbánya egyik fala az éjjel leomlott, egy órával később már elkezdték építeni a mobilgátat is.

Mint ismert, a parajdi sóbányát május elején öntötte el az áradó Korond-patak. Ennek az első jeleit május 5-én lehetett látni először, ekkor kezdett el szivárogni a víz a tárnákba, amikor hirtelen megemelkedett a patak vízszintje. Akkor a fejtést és a turizmust is azonnal leállították, május 8-án veszélyhelyzetet hirdettek, és megkezdték a víz elvezetését célzó munkálatokat. Átmenetileg két medret is kialakítottak, illetve geofóliával próbálták távoltartani a vizet a bányától. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére, ez azonban nem segített sokat, az újabb áradás a nagy mennyiségű vízzel rengeteg hordalék is érkezett, amely átszakították a geofóliát, ezután pedig gyakorlatilag akadálytalanul zúdult a víz a bánya belsejébe. Május 29-ére azonban a parajdi sóbánya már életveszélyessé vált, mind a hét szintjét elöntötte a víz, a felette lévő területet is lezárták.

Szombaton Nicușor Dan román elnök látogatást tett a parakdi sóbányánál, támogatást ígért a helyreállításhoz, a felelősök megnevezésére pedig hatósági vizsgálat indult.